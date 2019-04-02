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多特蒙德

德國西北部大城市，位於北威州的魯爾區。

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深度報導

Deutschland Gala zur Einweihung der Hall of Fame des deutschen Fußballs

德國足壇"名人堂"揭幕

德國足壇"名人堂"揭幕

德國足球博物館的"名人堂"（Hall of Fame）正式揭幕，由體育記者評選出的"傳奇國腳"正式入選"名人堂"。開幕式上，德國足協主席格林德爾顯然不願意接觸媒體。周二，格林德爾宣佈辭去德國足協主席。
體育2019年4月2日
external

德甲聯賽精彩一刻：阿爾卡塞爾最後時刻的爆發

德甲聯賽精彩一刻：阿爾卡塞爾最後時刻的爆發

阿爾卡塞爾（Paco Alcacer）在補時階段為多特蒙德進球兩粒，使多特蒙德重新晉升積分榜首。
體育2019年4月1日01:07 分鐘
Deutschland Explosionen an BVB-Bus

多特蒙德大巴炸彈襲擊案開庭

多特蒙德大巴炸彈襲擊案開庭

對多特蒙德足球俱樂部施放炸彈一案在案發8個月後於周四開庭。檢察官指控作案嫌疑人犯有28重企圖謀殺罪。
體育2017年12月21日
Deutschland Explosionen an BVB-Bus

多特蒙德大巴爆炸案嫌犯竟是貪財股民

多特蒙德大巴爆炸案嫌犯竟是貪財股民

股市有風險，入市需謹慎！就在所有人都以為上周多特蒙德足球隊大巴遭遇了恐怖襲擊之時，案情如今出現了神轉折：嫌犯並非懷有深仇大恨的恐怖分子，而是一名希望多特蒙德隊股票暴跌的貪財股民。
政治2017年4月21日
Nordkorea Anti-USA Propagandaposter

七張圖看一周大事

七張圖看一周大事

剛剛過去的一周，錯過了哪些大事？七張圖一覽本周要聞。
政治2017年4月16日7 張圖
Dortmund - Explosionen an BVB-Bus

又發現一封自白信 多蒙爆炸案謎團重重

又發現一封自白信 多蒙爆炸案謎團重重

多特蒙德球隊隊車遭炸彈襲擊事件後，又現一份作案者的自白留言。該留言極右色彩濃厚。如同此前發現的伊斯蘭主義和極左內容的疑似作案者自白留言一樣，這份自白書的真偽也受到強烈懷疑。
社會2017年4月15日