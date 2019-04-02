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多特蒙德
德國西北部大城市，位於北威州的魯爾區。
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深度報導
德國足壇"名人堂"揭幕
德國足壇"名人堂"揭幕
德國足球博物館的"名人堂"（Hall of Fame）正式揭幕，由體育記者評選出的"傳奇國腳"正式入選"名人堂"。開幕式上，德國足協主席格林德爾顯然不願意接觸媒體。周二，格林德爾宣佈辭去德國足協主席。
體育
2019年4月2日
2019年4月2日
德甲聯賽精彩一刻：阿爾卡塞爾最後時刻的爆發
德甲聯賽精彩一刻：阿爾卡塞爾最後時刻的爆發
阿爾卡塞爾（Paco Alcacer）在補時階段為多特蒙德進球兩粒，使多特蒙德重新晉升積分榜首。
體育
2019年4月1日
2019年4月1日
01:07 分鐘
多特蒙德大巴炸彈襲擊案開庭
多特蒙德大巴炸彈襲擊案開庭
對多特蒙德足球俱樂部施放炸彈一案在案發8個月後於周四開庭。檢察官指控作案嫌疑人犯有28重企圖謀殺罪。
體育
2017年12月21日
2017年12月21日
多特蒙德大巴爆炸案嫌犯竟是貪財股民
多特蒙德大巴爆炸案嫌犯竟是貪財股民
股市有風險，入市需謹慎！就在所有人都以為上周多特蒙德足球隊大巴遭遇了恐怖襲擊之時，案情如今出現了神轉折：嫌犯並非懷有深仇大恨的恐怖分子，而是一名希望多特蒙德隊股票暴跌的貪財股民。
政治
2017年4月21日
2017年4月21日
七張圖看一周大事
七張圖看一周大事
剛剛過去的一周，錯過了哪些大事？七張圖一覽本周要聞。
政治
2017年4月16日
2017年4月16日
7 張圖
又發現一封自白信 多蒙爆炸案謎團重重
又發現一封自白信 多蒙爆炸案謎團重重
多特蒙德球隊隊車遭炸彈襲擊事件後，又現一份作案者的自白留言。該留言極右色彩濃厚。如同此前發現的伊斯蘭主義和極左內容的疑似作案者自白留言一樣，這份自白書的真偽也受到強烈懷疑。
社會
2017年4月15日
2017年4月15日
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