外交官被逐：中國威脅立陶宛或採取反制

三名中國外交官被立陶宛限期離境後，中國政府周一譴責此舉為「粗暴挑釁」，並警告稱，保留採取反制措施的權利。北京還再次批評立陶宛違反一個中國原則。

（德國之聲中文網）據中國外交部網站12月2日消息，外交部發言人就立陶宛外交部要求中方外交人員限期離境發表聲明稱，立陶宛外交部在毫無理由的情況下，宣佈將中國駐立代辦處有關外交人員列為"不受歡迎的人"，要求限期離境。中方對此"粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對，中方保留對立方採取反制措施的權利。"

上周五（11月29日）立陶宛宣佈驅逐三名中國代辦處的工作人員，並指控他們從事違反《維也納外交公約》和立陶宛法律的活動。立陶宛外交部聲明說，這三人必須在一個星期內離境，但沒有提供進一步細節，也沒有透露三人具體從事什麼行為。

雪上加霜：波羅的海電纜事件

立陶宛議會外交事務委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）接受公共廣播電台採訪時說，這些人的外交認證已過期，此事屬於程序問題，是常規的外交實踐，而非與間諜活動相關。

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兩周前，位於波羅的海瑞典領海的兩條海底光纖通信電纜在不到24小時內接連遭切斷，其中一條電纜連接瑞典和立陶宛。一艘在案發時間出現在附近的中國貨船被指涉嫌破壞。立陶宛與瑞典和芬蘭組成調查小組，聯合調查事件的原委。

中國外交部否認中方對海底電纜被切斷負有責任。但在瑞典正式要求中國協助後，北京上周五表示願意配合調查。

對台關係

中國與立陶宛的關係惡化始於2021年。當時立陶宛允許台灣在該國首都維爾紐斯設立代表處，激怒了北京。中國將與立陶宛的外交關係從大使級降至代辦級別，並在貿易層面加大對立陶宛的施壓力度。

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中國外交部周一的聲明稱，立陶宛在涉台問題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作政治承諾，導致中立關係陷入嚴重困難。"中立關係降級3年來，立方反而變本加厲，一再破壞雙邊關係。"

發言人要求立方"立即停止損害中國主權和領土完整，停止為中立關係製造困難"。中方還表示希望即將成立的新一屆立陶宛政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化積累條件。

在今年10月底舉行的立陶宛議會選舉中，反對黨社民黨成為議會第一大黨，將取代目前保守黨主導的執政聯盟。有媒體分析認為，社民黨領導的新政府有可能致力於緩解與中國的緊張關係。

（綜合報導）

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