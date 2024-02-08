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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

墨西哥

位於北美洲，北部同美國接壤，東南為伯利茲、瓜地馬拉。首都墨西哥城。

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深度報導

政治關係緊張之際，中美貿易也在大幅下滑。

美國貿易逆差大幅降低 中國不再是美國最大進口來源

美國貿易逆差大幅降低 中國不再是美國最大進口來源

美國政府周三發布的數據顯示，2023年，美國的貿易逆差已經降至三年來的最低水準，此外，墨西哥也首次超越中國，成為美國最大的貿易夥伴。
經濟2024年2月8日
比亞迪已進入墨西哥市場

德語媒體：利用墨西哥作為進入美國的門戶

德語媒體：利用墨西哥作為進入美國的門戶

德國《經濟周刊》注意到，中國多家電車生產商紛紛湧進墨西哥，不僅在那裡出售，也在當地設廠生產，此舉已引起美國的高度懷疑。《法蘭克福匯報》指出，使用中國生產的廉價產品推動能源轉型，也許不是壞事。
媒體2024年1月22日
Symbolfoto Wirtschaftsmacht China

中國對美出口減少 抑或繞道第三國？

中國對美出口減少 抑或繞道第三國？

根據美國商務部的數字，去年前11個月，美國從中國的進口同比下降約20%。墨西哥以及包括越南在內的亞洲國家成為美國日益重要的貿易夥伴。中國商務部的數字也顯示，2023年對美出口下降13.1%。不過有專家指出，存在中國借道第三國出口美國的情況。
經濟2024年1月11日
USA, Los Angeles | Männer konsumieren Fentanyl

打擊芬太尼：中美成立工作組 專家稱不足以解決危機

打擊芬太尼：中美成立工作組 專家稱不足以解決危機

中國國家主席習近平訪美期間表示，對芬太尼對美國年輕人的毒害深表同情。這與今年早些時候中方表態的聲調有所不同。美國也解除了對中國相關機構的制裁，以促成與中方達成這項協議。
社會2023年11月17日
美國前總統川普执政期間，邊境牆成為反移民民族主義的象徵

拜登180度大轉彎：宣佈延建邊境牆

拜登180度大轉彎：宣佈延建邊境牆

拜登政府宣佈延建邊境牆。他表示別無選擇，因為根據法律，川普政府撥付的建牆資金必須在2023年用完。
政治2023年10月6日
Symbolbild I Schmerzmittel Fentanyl als Droge

芬太尼泛濫成災 美國宣佈對中國實體和個人實施制裁

芬太尼泛濫成災 美國宣佈對中國實體和個人實施制裁

周二，美國宣佈對中國一個生產和銷售毒品用化學品的網路實施制裁，這些化學品當中也包括在美國引起毒品危機的芬太尼。
社會2023年10月5日
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