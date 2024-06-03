墨西哥選出首位女總統

根據周一（6月3日）公佈的出口民調結果，墨西哥執政黨候選人克希恩鮑姆贏得了總統選舉。在這場競選活動中，已有38名候選人被謀殺。

（德國之聲中文網）根據周一（6月3日）公佈的出口民調結果，墨西哥執政黨候選人辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）贏得了總統選舉。

根據選舉官員周一公佈的代表性統計樣本，這位61歲的墨西哥城前市長贏得了約58%的選票。

這一結果使她輕鬆地領先於反對黨候選人加爾韋斯（Xochitl Galvez），後者的得票率為29%。加爾韋斯曾任參議員和科技企業家，她代表一個反對黨聯盟，並承諾改變現總統奧夫拉多爾對該國極端暴力販毒集團採取的"擁抱而非子彈"政策。

反對黨候選人加爾韋斯（Xochitl Galvez）誓言要摒棄莫雷納黨對販毒集團採取的軟性政策 圖片來源： Gerardo Vieyra/NurPhoto/picture alliance

莫雷納黨對選舉勝利有何評論？

在初步結果顯示她取得壓倒性勝利後，辛鮑姆對支持者說："我不會讓你們失望。"她補充說："我將成為墨西哥第一位女總統。"

這位墨西哥當選總統承諾將管理一個"對財政負責"的政府，尊重墨西哥銀行的自主權。

執政黨莫雷納黨領導人、即將卸任的總統奧夫拉多爾對她的當選表示祝賀。辛鮑姆承諾將繼續推行奧夫拉多爾的民粹主義政治綱領。根據憲法，奧夫拉多爾不得尋求連任。

莫雷納黨全國主席德爾加多（Mario Delgado）告訴米倫尼奧（Milenio）電視台，莫雷納黨在國會贏得了簡單多數，但還沒有達到三分之二多數。該黨需要在反對黨的支持下推動憲法改革，取消其聲稱存在浪費現象的監督機構。

反對黨候選人表示，這種改革將危及墨西哥民主。

目前，莫雷納黨還掌握著墨西哥32個州中的23個州的州長職位。

6月2日，墨西哥現任總統奧夫拉多爾向圍觀人群揮手並出示投票卡，身邊是妻子比阿特麗斯 圖片來源： Carlos Tischler/eyepix via ZUMA Press Wire/picture alliance

暴力事件為選舉蒙上陰影

周日，投票中心發生暴力事件，造成兩人死亡，這給大選蒙上了一層陰影。在這場競選活動中，已有38名候選人被謀殺，其中包括一名周六晚被槍殺的地方候選人。這些致命事件引發了人們對販毒集團對民主的威脅的擔憂。

據普埃布拉州選舉當局稱，普埃布拉州柯米約阿潘鎮發生槍擊事件，造成一人死亡，導致一個投票中心暫停投票。

據該州總檢察長報告，在同屬普埃布拉州的特拉納拉潘投票站也發生了一起死亡事件。

選民心目中的卡特爾暴力

民意調查顯示，在這個日益兩極分化的國家，經濟和卡特爾（毒品業內各有地盤和專長的黑道大哥們組成的聯合體）暴力都是選民最關心的問題。在這個充滿暴力的競選季，這似乎並不令人意外。

自競選活動開始以來，全國已有數十名候選人在競選總統、州長、參眾兩院和各種地方職位等約2萬個職位時遇害。

自2006年墨西哥開始打擊毒品以來，共有超過45萬人被殺害。

為了周日的投票，全國各地的投票站已經部署了數千名士兵。

（法新社、美聯社、路透社、德新社）

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