墨西哥毒販勾結中國地下錢莊洗錢 遭美國破獲

美國司法部18日宣佈，在中國及墨西哥的協助下破獲一起販毒集團洗錢案，該集團與中國地下錢莊有所關聯。另一方面，中國駐美大使謝鋒近日會見美國官員時再度強調，「芬太尼問題不是中國的問題」。

（德國之聲中文網）美國司法部週二（6月18日）發佈一份涉及10項罪名的起訴書，指控墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）與位於美國洛杉磯的中國地下錢莊合謀洗錢，所涉的販毒所得超過5000萬美元。

美國司法部與墨西哥及中國的執法部門合作，破獲這起調查多年的販毒與洗錢網絡。此案共有24人遭起訴，其中22人已落網。

加州聯邦檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）在聲明中指出，美國緝毒局的調查揭露了錫那羅亞與在美國的中國犯罪集團之間的合作，且販毒洗錢所獲的資金，讓錫那羅亞得以繼續生產致命毒品並出口到美國。

根據美國司法部報告，錫那羅亞集團須對過去8年間，大量流入美國的芬太尼所衍生出的暴力及死亡事件負起主要責任；而中國在美國的地下銀行網絡，則協助該集團將販毒利潤從美國轉移到墨西哥。

報告稱，許多在中國生活或投資的富有中國公民出於各種原因，希望將資產轉移到美國。不過，受限於中國政府資本外移的規範，即每年不可將超過5萬美元的資產移出中國，於是許多人便轉向非傳統銀行體系的替代方案來轉移資金。

洗錢的運作方式是，中國公民在中國把錢轉入賣家的中國銀行帳戶，並在美國收到等值的美元，再拿來購買房產、奢侈品與支付學費；接下來，在中國銀行帳戶的資金會被用來購買製造芬太尼的化學品，再出口至墨西哥的販毒集團。

芬太尼在美國造成嚴重社會問題，美方多次指控中國在跨國的販毒網之中扮演重大角色。（資料照） 圖片來源： ZDF

拜習會促中美反毒合作

美國檢方指出，自從去年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平在加州舉行「拜習會」之後，美國持續和中國執法單位在反毒方面密切合作。

當時習近平在演說中表示：「中方對芬太尼對美國人民尤其是青年人的毒害深表同情，我和拜登總統已同意成立禁毒工作組，進一步開展合作，以協助應對毒品的濫用。」

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今年1月，美中官員在北京舉行為期2天禁毒合作工作組首次聯合會議。2022年，美中芬太尼談判曾因時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台一事，而陷入僵局。

在美國18日宣佈破獲洗錢案件前，中國駐美大使謝鋒14日會見了白宮國家毒品管制政策辦公室主任古普塔（Rahul Gupta），進一步討論兩國禁毒合作。

據中國駐美大使館17日發佈的聲明，謝鋒除了歡迎古普塔即將率團訪中外，也向他介紹中國禁毒部門的工作近況，並主張芬太尼問題「不是中國的問題，也不是中國製造的問題」。他稱中方是基於「人道主義考量」，協助美方應對芬太尼問題。

（綜合報導）

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