塞爾維亞與中國簽署歷史性協議 構建「共同命運體」

中國國家領導人習近平訪問塞爾維亞期間，令其成為首個與中國簽署「新時代命運共同體」協議的歐洲國家。此協議預示中國和塞爾維亞將開展更深層次的戰略合作。協議的具體內容有哪些呢？

（德國之聲中文網）在貝爾格萊德，中國領導人習近平與塞爾維亞總統武契奇共同宣佈將加深和提升中塞全面戰略夥伴關係，並共同建設新時代中塞命運共同體。這一聲明在雙方領導人會晤後發表，標誌著雙方關係的新高度。

習近平十多年前首次提出「命運共同體」的概念。儘管這個術語可能並未指明具體倡議，有分析人士認為它具有結盟的潛在意義。

習近平在塞爾維亞舉行的新聞發布會上表示：八年前，塞爾維亞成為中國在中東歐地區的第一個全面戰略夥伴，今天塞爾維亞又成為第一個與中國建立命運共同體的歐洲國家，這充分反映了中塞關係的戰略性、特殊性和高水準。

習近平5月7日抵達塞爾維亞的日期具有象徵意義——正值美國戰機在科索沃戰爭期間轟炸中國駐貝爾格萊德大使館25周年紀念日，那次事件導致三名中國公民死亡。這一事件加速了中塞之間建立緊密的政治聯繫。

25年前，北約轟炸南聯盟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

歐盟如何回應塞爾維亞與中國日益密切的關係尚不明確。俄羅斯對烏克蘭的戰爭已讓包括塞爾維亞在內的六個西巴爾干國家成為加入歐盟的首要候選國家。

中國在烏克蘭衝突中聲稱保持中立，但拒絕稱俄羅斯的行動為侵略，並被指控增強了俄羅斯的軍事能力。塞爾維亞譴責了俄羅斯的入侵，但拒絕加入對莫斯科的國際制裁。

習近平在塞爾維亞受到的禮遇

習近平在周二晚上從法國訪問結束後在塞爾維亞受到熱烈歡迎，此前他的國事訪問主要圍繞貿易爭端和俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

在貝爾格萊德的塞爾維亞宮前舉行的歡迎儀式上，從塞爾維亞各地乘車而來的數千人高呼「中國——塞爾維亞」並揮舞兩國國旗。

塞爾維亞的民粹主義總統武契奇（Aleksandar Vučić）在陽台上對人群發表講話，稱習近平為「鐵桿」朋友。他說，習近平的訪問是「歷史性的」，因為它為兩國關係的更緊密聯繫開闢了道路。

習近平在周三官方會議開始時表示：塞爾維亞人民視中國人民為鐵桿好友，是一手見證人。

中國已在塞爾維亞投資數十億美元，尤其是在採礦和基礎設施建設方面。兩國於2016年簽署了戰略夥伴關係協議，並於去年簽署了自由貿易協議。

習近平在訪問期間 與塞爾維亞簽署了「命運共同體」協議 圖片來源： Marko Djurica/REUTERS

「中塞命運共同體」的初期內容

習近平公佈了中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項舉措，包括支持塞爾維亞承辦2027年世博會，增加雙方科研人員和青少年的互訪，擴大進口塞爾維亞農產品，並且讓雙方的自由貿易協議於2024年7月1日開始生效。

中塞簽署的一系列協議，比如自由貿易協定，並不符合歐盟的會員資格條件。因為作為申請加入歐盟的國家，最遲到獲得正式成員國地位，塞爾維亞就必須放棄與第三國單獨簽訂的自貿協議。塞爾維亞於2014年與歐盟開啟入盟談判程序，迄今已將近十年，但進展有限。

作為位於巴爾干半島中心的內陸國家，塞爾維亞是中國「一帶一路」倡議的關鍵國家，該倡議旨在通過經濟投資增強北京在歐洲的影響力。批評者認為，它可能成為中國通往歐洲的特洛伊木馬。

2022年，隨著俄羅斯入侵烏克蘭之後，塞爾維亞獲得了一套先進的中國防空系統，該系統由中國空軍運-20運輸機運送而來。該武器的運送路線經過至少兩個北約成員國的領土，即土耳其和保加利亞，美聯社報導稱，有專家認為這是中國日益增長的全球影響力的一種體現。

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