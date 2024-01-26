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塞普勒斯

位於地中海東部的一個島國

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深度報導

Visa Australien

"黃金簽證"機制為何被取消？

"黃金簽證"機制為何被取消？

澳洲是最新取消黃金簽證機制的國家。這一機制的創立原本是為了吸引投資，但有時也被腐敗分子或有組織犯罪者濫用。
經濟2024年1月26日
Zypern Stadtansicht von Nikosia

塞普勒斯違章簽發數千歐盟護照  

塞普勒斯違章簽發數千歐盟護照  

經由出售塞普勒斯國籍，這一歐盟成員國賺了數十億歐元。歐盟一調查委員會正著手查實 "黃金護照 "腐敗醜聞參與者身份。
政治2021年6月13日
Stadtansicht Zypern

捲入「黃金護照」醜聞 塞普勒斯國會議長走人

捲入「黃金護照」醜聞 塞普勒斯國會議長走人

塞普勒斯國會議長西盧裡斯（Demetris Sillouris）宣佈辭職，原因是他被指控協助發放移民護照貪污受賄。
政治2020年10月16日
Stadtansicht Zypern

賣國籍給罪犯？ 塞普勒斯停發「黃金護照」

賣國籍給罪犯？ 塞普勒斯停發「黃金護照」

對這個歐盟成員國而言，它曾是一筆好買賣：投資250萬歐元，就能獲得一本歐盟護照，刑事犯罪分子也有機會拿到。在電視台播出一個讓當局難堪的報導後，塞普勒斯政府作出了反應。
政治2020年10月14日
Zypern | Geisterstadt Varosia

塞普勒斯文件爆料:中國富豪悄然移民海外

塞普勒斯文件爆料:中國富豪悄然移民海外

地中海小國塞普勒斯是歐盟成員國，受到金融危機重創之後，以出售國籍的手段為國庫創收。中國和俄羅斯的富豪很青睞這本護照。
社會2020年8月25日
EU warnt die Türkei vor Gasförderung vor Zyperns Küste

土耳其在地中海鑽氣田 歐盟計劃制裁

土耳其在地中海鑽氣田 歐盟計劃制裁

土耳其與歐盟就東地中海天然氣田資源開發爭議不斷。土耳其鄰國希臘和塞普勒斯极為不滿。現在，歐盟決定製裁土耳其。
政治2020年2月5日
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