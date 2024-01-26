You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
塞普勒斯
位於地中海東部的一個島國
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
"黃金簽證"機制為何被取消？
"黃金簽證"機制為何被取消？
澳洲是最新取消黃金簽證機制的國家。這一機制的創立原本是為了吸引投資，但有時也被腐敗分子或有組織犯罪者濫用。
經濟
2024年1月26日
2024年1月26日
塞普勒斯違章簽發數千歐盟護照
塞普勒斯違章簽發數千歐盟護照
經由出售塞普勒斯國籍，這一歐盟成員國賺了數十億歐元。歐盟一調查委員會正著手查實 "黃金護照 "腐敗醜聞參與者身份。
政治
2021年6月13日
2021年6月13日
捲入「黃金護照」醜聞 塞普勒斯國會議長走人
捲入「黃金護照」醜聞 塞普勒斯國會議長走人
塞普勒斯國會議長西盧裡斯（Demetris Sillouris）宣佈辭職，原因是他被指控協助發放移民護照貪污受賄。
政治
2020年10月16日
2020年10月16日
賣國籍給罪犯？ 塞普勒斯停發「黃金護照」
賣國籍給罪犯？ 塞普勒斯停發「黃金護照」
對這個歐盟成員國而言，它曾是一筆好買賣：投資250萬歐元，就能獲得一本歐盟護照，刑事犯罪分子也有機會拿到。在電視台播出一個讓當局難堪的報導後，塞普勒斯政府作出了反應。
政治
2020年10月14日
2020年10月14日
塞普勒斯文件爆料:中國富豪悄然移民海外
塞普勒斯文件爆料:中國富豪悄然移民海外
地中海小國塞普勒斯是歐盟成員國，受到金融危機重創之後，以出售國籍的手段為國庫創收。中國和俄羅斯的富豪很青睞這本護照。
社會
2020年8月25日
2020年8月25日
土耳其在地中海鑽氣田 歐盟計劃制裁
土耳其在地中海鑽氣田 歐盟計劃制裁
土耳其與歐盟就東地中海天然氣田資源開發爭議不斷。土耳其鄰國希臘和塞普勒斯极為不滿。現在，歐盟決定製裁土耳其。
政治
2020年2月5日
2020年2月5日
顯示更多
廣告