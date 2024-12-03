報復美國新一輪晶片戰 中國收緊出口管制

在美國對中國的半導體行業推出新一輪技術出口管制的次日，中國宣佈了加強關鍵礦產和兩用物項出口的新規定，原則上禁止對美國出口鎵、鍺、銻、超硬材料。

（德國之聲中文網）中國商務部周二（12月3日）宣佈，加強相關兩用物項對美國出口管制，其中包括禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，以及原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。石墨是製造電動汽車電池的關鍵材料。

上述措施進一步加強了中國政府去年開始實施的對重要礦產品出口的限制。去年北京已要求鎵和鍺的出口商提供最終接收者的訊息，並詳細說明其最終用途。今年8月開始限制銻的出口。

中國商務部在公告中稱，做出最新決定是為了"維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務"。

據路透社報導，美國是中國第四大和第五大鍺和鎵出口市場，但中國海關的數據顯示，今年截至10月，中國還沒有向美國出口鍛造和未鍛造的鍺或鎵。

中國鎵產量佔全球的94% 圖片來源： DERA/BGR

回應新一輪晶片戰

根據歐盟今年發布的一份報告，中國鎵產量佔全球的94%，鎵用於集成電路、LED和光伏板。對於光纖電纜、太陽能電池和紅外技術必不可少的鍺，中國佔全球產量的83%。去年，中國開采的銻佔全球開采量的 48%。銻被用於彈藥、紅外導彈、核武器和夜視鏡等軍事用途，以及電池和光伏設備。

此前，美國對中國半導體行業發起了新一輪打壓。周一，華盛頓方面宣佈對向包括晶片設備製造商北方華創、拓荊科技和新凱來在內的140家中國公司出口進行出口管制，此次限制計劃還瞄準了出口到中國的先進存儲晶片和更多晶片製造工具。

此舉是拜登政府為阻止中國獲取和生產能夠推動人工智慧軍事應用，或以其他方式威脅美國國家安全的晶片能力改採取的最後一批大規模行動之一。中國商務部周一回應批評美國的半導體出口管制措施是"典型的經濟脅迫行為和非市場做法"。

更多工具：安全審查

除了對關鍵礦物和軍民兩用物項的出口管制，有分析認為中國還有其他選項可報復美國的技術壓制。路透社報導稱，工具之一是安全審查。

去年5月，中國政府宣佈禁止從美國存儲晶片製造商美光（Micron）採購部分產品，原因是該公司未能通過安全審查。此舉被認為是中美晶片戰中中國的首次報復行動之一。

有擔心認為美國科技巨頭英特爾可能成為未來攻擊目標。中國網路安全協會（CSAC）指控這家美國公司 "不斷損害 "中國的國家安全和利益，並稱其在中國銷售的產品應接受安全審查。

不可靠實體清單

另一個工具是"不可靠實體清單"。中國政府在川普第一任總統任期間制定了這份清單，並威脅要禁止美國公司在中國從事進出口和投資。迄今為止，這份名單包括了參與對台軍售的美國公司，如洛克希德‧馬丁公司和雷神（RTX）導彈與防務公司。

中國9月宣佈將調查旗下擁有時尚品牌Tommy Hilfiger和Calvin Klein的美國PVH集團，理由是該公司在不可靠實體名單（UEL）框架下 "不公正地抵制 "新疆棉花和其他產品。這是中國政府首次對一家為遵守美國規定而將新疆棉從其供應鏈中移除的公司採取行動。

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周二（12月3日），中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中国網路協會、中國通信企業協會發布聲明，表示美國相關晶片產品不再安全、不再可靠，建議相關企業謹慎採購美國晶片。

四協會均表示，美方濫用出口管制手段封鎖和打壓中國，已經動搖業界對美國晶片產品的信任和信心。半導體行業協會警告其反噬效應影響了美國晶片產品的穩定供應；通信企業協會呼籲政府開展關鍵訊息基礎設施供應鏈安全調查。

（路透社等）

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