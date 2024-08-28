基輔：第二次烏克蘭和平峰會應在全球南方國家舉行

烏克蘭總統澤倫斯基本周二（8月27日）表示，與俄羅斯的戰爭最終將以對話結束，他將向拜登及其繼任提出一項計劃。基輔方面還希望，第二次全球烏克蘭和平峰會將在全球南方國家舉行。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基本周二在新聞會上表示，與俄羅斯的戰爭最終將以對話結束，他將向美國總統拜登及其兩位潛在繼任人提出一項計劃。而烏克蘭三周前對俄羅斯庫爾斯克地區發動的進攻就是這項計劃的一部分。該計劃還包括經濟和外交方面的其他措施。

澤倫斯基說："該計劃的主要目的是迫使俄羅斯結束戰爭。我非常希望這樣--（這樣才對烏克蘭）公平。"

烏克蘭聲稱已在俄羅斯的庫爾斯克地區佔領了100個定居點，控制著1200多平方公里的土地。

跨越邊界 烏克蘭突襲庫爾斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

絕不向普丁妥協

澤倫斯基說，烏克蘭絕不會向普丁妥協，因為如果現在與普丁對話，原則上是空洞而毫無意義的，因為普丁不想通過外交手段結束戰爭。澤倫斯基指出，烏軍對庫爾斯克地區的進攻讓呼籲烏克蘭與俄羅斯妥協，放棄大片領土以結束戰爭的國家數量減少。

澤倫斯基沒有進一步闡述下一步的行動，但表示希望9月前往美國參加紐約聯合國大會，並會見拜登。

他還希望與美國副總統卡瑪拉‧哈里斯討論烏克蘭方面的計劃，也許也會和共和黨總統候選人川普讨論該計劃。

第二次烏克蘭和平峰會由印度主辦？

澤倫斯基在講話中闡明，他認為後續的國際和平峰會是談判主要的潛在論壇。今年6月，80多個國家在瑞士舉行了首次國際烏克蘭和平會議，但未提出具體的和平計劃。俄羅斯沒有被邀請與會，中國則沒有應邀參加。巴西、印度、南非和沙烏地等重要國家雖然與會，但沒有在閉幕聲明中簽字。

澤倫斯基表示他對俄羅斯參加下一次烏克蘭國際和平峰會持開放態度。他對記者說："如果俄羅斯代表想參加第二次峰會，他們將能夠這樣做。"

澤倫斯基已於7月中旬建議俄羅斯代表參加第二次烏克蘭和平峰會。但俄羅斯最新宣佈對和談不感興趣。俄羅斯外交部長拉夫羅夫8月19日表示，烏克蘭8月6日對俄羅斯庫爾斯克地區發動大規模跨境入侵後，談判已無可能進行。

印度總理8月23日對烏克蘭進行了具有歷史性的訪問，他是烏克蘭1991年獨立以來訪問該國的首位印度總理 圖片來源： Indian Prime Minister’s office/AP/picture alliance

烏克蘭總統顧問安德烈‧葉爾馬克（Andrij Jermak）本周二在基輔舉行的一次會議上表示，希望第二次烏克蘭和平峰會在全球南方國家之一舉行。他還補充說，印度總理莫迪在最近訪問基輔期間表示，印度將永遠不會支持任何損害烏克蘭領土完整以結束戰爭的計劃或行動。

全球南方國家指位於歐洲和北美以外且不與西方或俄羅斯結盟的國家。印度被認為是全球南方國家之一。

本周二，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁通電話，表示他支持早日和平解決烏克蘭衝突。莫迪在X上發表示，他在與普丁通話時"重申印度堅定致力於支持早日、持久、和平地解決衝突，"

印度傳統上與莫斯科保持著密切的經濟和防務關係。莫迪7月訪問莫斯科期間，俄羅斯對烏克蘭發動猛烈的導彈襲擊並擊中了一家兒童醫院，造成30多人死亡，引發國際間強烈譴責。當時，莫迪滿面笑容地與普丁擁抱的畫面令其形象嚴重受損。8月23日，莫迪首次訪問基輔，被視為印度與烏克蘭的關係走向和解。澤倫斯基8月25日向記者表示，他告訴印度總理莫迪，他會支持印度主辦第二次烏克蘭和平峰會。

(法新社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。