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基礎設施
亦稱公共設施或公共建設，是指為社會生產和居民生活提供公共服務的物質工程設施，它是社會賴以生存發展的一般物質條件。
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深度報導
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
經濟
2024年4月21日
2024年4月21日
德語媒體：簡單粗暴禁止中國?憾難有效!
德語媒體：簡單粗暴禁止中國?憾難有效!
來自中國的科技產品充斥日常生活，西方國家應當如何應對？《新蘇黎世報》認為，單純地一禁了之，只會讓民主國家變得比中國更中國。《經濟周刊》則指出，補貼、禁令等簡單粗暴的手段，只會在中國這樣的專制國家才會起效，民主國家這樣做只會浪費錢。
媒體
2024年4月6日
2024年4月6日
德語媒體：中國滴答作響的定時炸彈
德語媒體：中國滴答作響的定時炸彈
德語媒體關注到近日中國廣泛報導的貴州女企業家向政府討工程款、卻被控"尋釁滋事"的消息，認為這反映出地方債台高築的問題。而出現在許多地區的類似案例如同一枚枚小型定時炸彈。
經濟
2024年3月6日
2024年3月6日
FBI：中國國家駭客"伏特颱風"滲透美國基礎設施
FBI：中國國家駭客"伏特颱風"滲透美國基礎設施
美國有關部門周三宣佈，過去破獲了一個名為"伏特颱風"的駭客網路，該網路以美國關鍵公共基礎設施為目標，如水處理廠、交通體系等，而該網路的背後是中國。北京予以駁斥。
政治
2024年2月1日
2024年2月1日
德語媒體：恆大的骨牌效應
德語媒體：恆大的骨牌效應
周一的香港法庭對恆大集團發出的清盤令，對股市造成衝擊。而這一裁決將會對中國房地產市場、金融行業、乃至經濟和社會帶來哪些影響，目前顯然還無法斷言。
媒體
2024年1月31日
2024年1月31日
中國全面提升與馬爾地夫的双邊關係
中國全面提升與馬爾地夫的双邊關係
去年9月上任的馬爾地夫总统穆伊茲在華訪問期間，同中方就基礎設施建設等領域簽署了一系列新的協議。雙方的關係被提升為全面戰略夥伴關係。
政治
2024年1月11日
2024年1月11日
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