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基督教
信仰耶穌基督為神及救世主的一神論宗教。發源於西亞的巴勒斯坦地區，以《聖經》為最高經典，信徒稱為基督徒，基督徒組成的團體則稱為教會或基督教會。與伊斯蘭教、佛教共同被視為世界三大宗教。
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深度報導
紐西蘭總理阿德恩宣佈下月辭職
紐西蘭總理阿德恩宣佈下月辭職
紐西蘭媒體報導稱，紐西蘭總理雅辛達‧阿德恩周四宣佈，她將於二月七日提前卸任。2017年，阿德恩當選紐西蘭總理。當時她年僅37歲，是當時世界上最年輕的女性政府首腦。
政治
2023年1月19日
2023年1月19日
你知道德國聖誕節有什麼講究嗎？
你知道德國聖誕節有什麼講究嗎？
去教堂參加禮拜，收送禮物，然後晚上和朋友一起去酒館歡聚：德國人在聖誕節真的很忙。而且過節的傳統也正在發生變化。
文化
2021年12月25日
2021年12月25日
10 張圖
新世界七大奇跡
新世界七大奇跡
羅馬斗獸場是唯一躋身世界新七大奇跡榜單的歐洲建築。在2007年網上投票中，德國新天鵝堡屈居第八，和世界新七大奇跡失之交臂。
文化
2021年6月21日
2021年6月21日
9 張圖
客座評論：抗疫與民粹擠壓下的中國基督宗教
客座評論：抗疫與民粹擠壓下的中國基督宗教
春節前夕，中國河北省爆發的疫情雖然很快得到控制，但有關「宗教活動導致病毒擴散」的說法卻造成持久影響。
政治
2021年2月22日
2021年2月22日
紐西蘭恐襲調查報告：忽視極右釀血案
紐西蘭恐襲調查報告：忽視極右釀血案
对紐西蘭基督城兩座清真寺的恐怖襲擊是否可以預先防範？結論是否定的。这是紐西蘭一個調查委員會調查的結果。主要原因是政治家們對右翼極端主義的重視不夠。
政治
2020年12月8日
2020年12月8日
基督城槍擊案兇嫌認罪 或被判終身監禁
基督城槍擊案兇嫌認罪 或被判終身監禁
自稱是白人民族主義者的澳洲男子去年在紐西蘭基督城的兩間清真寺，開槍射殺了51人。他周三從原本的不認罪轉為承認犯下槍擊案。 依照恐怖攻擊的罪名，他可能終身在牢獄中度過。
社會
2020年3月26日
2020年3月26日
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