You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
埃森
德國西北部城市，位於北威州魯爾區。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
埃森：從工業重鎮到「綠色之都」
埃森：從工業重鎮到「綠色之都」
我們在這裡為您介紹曾經的關稅同盟煤礦區——埃森，看這個魯爾區城市如何「華麗轉身」。
文化
2020年6月26日
2020年6月26日
10 張圖
埃森車展：男人們「大玩具」的博覽會
埃森車展：男人們「大玩具」的博覽會
In der Ruhrgebietsmetropole Essen findet bis zum 8. Dezember die "Essen Motor Show" statt.
經濟
2019年11月30日
2019年11月30日
7 張圖
游戲世界的美好時光
游戲世界的美好時光
在德國，桌游這類的游戲已經火了好幾年。在埃森游戲展覽會，玩家們可以痛快嘗鮮。對於游戲迷們而言，四天的展覽會簡直是神仙般的日子。
社會
2019年10月28日
2019年10月28日
6 張圖
「埃森飯桌」恢復接待外籍人士
「埃森飯桌」恢復接待外籍人士
德國埃森市慈善組織"埃森飯桌"（Essener Tafel）曾停止接待外國人，這一規定持續了3個月，並在全德國引發激烈爭議。現在該機構又取消了該規定。
政治
2018年4月4日
2018年4月4日
外國人比例減少 埃森「飯桌」不再「內外有別」
外國人比例減少 埃森「飯桌」不再「內外有別」
埃森市「飯桌」組織此前停止接納外國籍低收入人士登記領取免費食品，引起了德國社會有關貧富差距以及移民問題的廣泛爭議。現在，該組織負責人宣佈，預計到3月底就將取消限制，重新開始接納外籍人士。
社會
2018年3月11日
2018年3月11日
雲雀要孵蛋 明星靠邊站
雲雀要孵蛋 明星靠邊站
原定於今年6月22日在德國埃森市舉行的「紅發艾德」演唱會，現在不得不更換演出地點。這是因為，在原定表演場地附近，幾對雲雀需要孵蛋。
自然與環境
2018年3月6日
2018年3月6日
廣告