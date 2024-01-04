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埃及
埃及位於非洲大陸東北部，面積100.1萬平方公里，人口9345萬。伊斯蘭教為國教，大部分民眾信仰遜尼派。
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深度報導
金磚國家添五名新成員 中國領頭抗衡西方
金磚國家添五名新成員 中國領頭抗衡西方
在新的一年，石油國家沙烏地阿拉伯、伊朗和阿聯酋以及非洲大國埃及和衣索比亞加入金磚國家集團，這個以中國為首的組織希望建立對西方的制衡。
經濟
2024年1月4日
2024年1月4日
01:30 分鐘
以哈衝突：「無國界記者」呼籲開放拉法口岸
以哈衝突：「無國界記者」呼籲開放拉法口岸
以哈戰爭爆發以來，媒體記者在加薩地帶從事獨立報導變得越來越困難。無國界記者組織稱，不但國際媒體無法進入加薩，巴勒斯坦記者也無法逃生。
政治
2023年12月7日
2023年12月7日
以哈衝突：首批外國公民離開加薩
以哈衝突：首批外國公民離開加薩
第一批數百名持外國護照或雙重國籍者從加薩走廊撤離，抵達埃及。有消息指，接下來2週總計將撤離7500名外國人。另一方面，以色列在加薩的地面攻勢持續，並連續2日空襲難民營，聯合國憂心這可能構成戰爭罪。
政治
2023年11月2日
2023年11月2日
埃及開峰會商討中東危機 以、美均缺席
埃及開峰會商討中東危機 以、美均缺席
埃及本周六召開危機會議。雖有中東地區和歐盟高官到場，但以色列及其盟友美國均未派代表出席，讓外界對峰會是否能夠取得進展並不樂觀。聯合國秘書長古特雷斯在發言時強調，「兩國方案」是和平解決衝突的唯一途徑。
政治
2023年10月21日
2023年10月21日
拜登斡旋：以色列、埃及同意人道救援進入加薩
拜登斡旋：以色列、埃及同意人道救援進入加薩
美國總統拜登週三（10月18日）出訪以色列與以國總理納坦雅胡會晤，行程僅短短8小時，斡旋遭遇挫敗也有成果。但有學者認為，以哈衝突至今造成大量平民傷亡，雙方的行為恐怕都涉及「戰爭罪」。
政治
2023年10月19日
2023年10月19日
世衛26噸醫療物資萬事俱備 只等埃及開放口岸
世衛26噸醫療物資萬事俱備 只等埃及開放口岸
世界衞生組織官員告知，已準備好26噸醫療物資運往加薩，但不知道埃及何時答應開放人道口岸。
政治
2023年10月16日
2023年10月16日
03:15 分鐘
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