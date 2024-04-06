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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

地震

地震是指在地殼內釋放能量所造成的震動，可由自然現象如地殼突然運動、火山活動及隕石撞擊引起，亦可由人為活動如地下核試造成。

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即時新聞

2024年4月6日

玻利維亞向中國關懷台灣震災 吳釗燮怒斥

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深度報導

World Press Photos 2024

2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間

2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間

世界新聞攝影獎每年都會表彰傑出的攝影作品。記者們前往戰區，用鏡頭展現政治動蕩中的苦難與悲痛時刻，或記錄氣候危機下的震撼一瞬。
藝術2024年4月19日9 張圖
2024年4月3日台灣發生芮氏規模7.2強震，花蓮市一棟住宅大樓嚴重傾斜及塌陷。

台灣強震後救援持續 外界評防震有成

台灣強震後救援持續 外界評防震有成

台灣在發生25年來最大規模強震後，4日仍持續積極救援，目前仍有超過百人受困。即便救援受阻、部分地區未收到地震警報，但多位美國學者對台灣的抗震及災後應變能力表達高度認可。原因是什麼？
自然與環境2024年4月4日
external

土耳其大地震一周年 DW記者重返災區

土耳其大地震一周年 DW記者重返災區

土耳其大地震已滿一周年，災區的重建進度比官方承諾的緩慢。DW通訊員帶我們重返受地震重創的安塔基亞市，看看當地發生了哪些變化，受災小區如何應對地震後天翻地覆的生活。
政治2024年2月5日04:05 分鐘
儘管困難重重，搜救行動仍在繼續。

日本地震死亡人數升至110人

日本地震死亡人數升至110人

日本石川縣能登半島近岸發生7.6級地震的第六天，死亡人數依舊在上升。尋找倖存者的救援工作仍在繼續，但希望卻日漸渺茫。
自然與環境2024年1月6日
日本航空公司涉事飛機燃氣大火

東京羽田機場發生飛機相撞事故 5人死亡

東京羽田機場發生飛機相撞事故 5人死亡

日本東京羽田機場發生飛機相撞事故，其中一架客機上所有乘客被安全疏散，但另一架日本海上保安廳的小飛機上的5名機組人員喪生。 日本交通大臣齊藤鐵夫表示，事故原因正在調查中。
政治2024年1月2日
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日本石川縣地震引發大規模損壞 數十人死亡

日本石川縣地震引發大規模損壞 數十人死亡

位於日本西海岸的石川縣在元旦當天遭遇大地震，當局證實已造成房屋道路損壞，以及至少48人死亡，預計此數字還將繼續上升。近期可能會有強烈餘震，日本首相形容營救倖存者是與時間比賽。
自然與環境2024年1月2日01:55 分鐘
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