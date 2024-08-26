地緣政治角力加劇下 太平洋島國峰會登場

太平洋島國峰會周一在東加開幕，气候困境及中美等國在該地區的地緣政治角力成為關注焦點。據澳媒報導，索羅門群島將推動取消台灣觀察員地位。

（德國之聲中文網）太平洋島國論壇（PIF) 峰會周一（8月26日）在東加首都努庫阿洛法開幕。与會領導人希望吸引全球關注該地區日益惡化的氣候困境。

「我們真的需要繼續推動排放最多污染物的國家採取行動，」吐瓦魯氣候部長塔利亞（Maina Talia）在峰會場外對法新社說。「『污染者付費』應該被提上日程。」

太平洋國家領導人本周晚些時候將再次推動建立一個本土的氣候適應基金，這一構思主要需依賴外國的財政捐助。他們還將推動加速從石油、天然氣和其他高污染燃料的能源轉型。

塔利亞表示：「 如果不解決化石燃料行業這一根本原因，我們就無法應對氣候變化。」

「災難接連不斷，我們正在失去重建、抵禦另一場颶風或另一場洪水的能力」。

對於論壇成員澳洲来说，這是一個尷尬的局面。作為一個開發煤炭的超級大國，澳洲正在努力改善其環保形象。

澳洲希望在2026年與其太平洋鄰國共同主辦COP31氣候大會。但首先，它必須說服太平洋島國其大幅減排的決心。

聯合國秘書長古特雷斯罕見出席了會議，此行旨在強調太平洋地區面臨的眾多氣候威脅 圖片來源： AFP

由 18 個成員國組成的太平洋島嶼論壇匯集了從澳洲到人口稀少的小國和島鏈等太平洋地區國家和地區。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）罕見出席了會議，他此行旨在強調太平洋地區面臨的眾多氣候威脅。

「未來幾年世界領導人所作的決策，將首先決定太平洋島民的命運，然後是所有人的命運，」古特雷斯說。「如果我們拯救太平洋，我們就拯救了全世界。」

中國不斷深化影響力

峰會在東加合唱團的悠揚歌聲和身穿傳統服裝的學童舞蹈中開幕。

然而，在這和睦的氛圍下，18個成員國組成的聯盟卻出現了罕見的裂痕，太平洋國家在如何應對中國在該地區的安全野心方面出現了分歧。

太平洋島國論壇秘書長瓦卡（Baron Waqa）表示：「在本地區的歷史關鍵時刻，我們齊聚一堂。」

「我們處於全球地緣政治利益的中心。我們站在應對氣候變化的最前沿。」

特別是中國對該地區的濃厚興趣，在峰會開始前已顯露無疑。新建的會議主場館外豎立了大型「中國援助」標誌，這個場地是中國贈送給東加的價值2500萬美元的禮物。

在努庫阿洛法的一個建築工地上一個「中國資助」項目的標誌牌 圖片來源： Steven TRASK/AFP

與此同時，美國派遣資深外交官坎貝爾（Kurt Campbell）率團出席論壇。坎貝爾一直是美國牽頭推動遏制中國太平洋野心的關鍵人物之一。

該地區已成為中美間重要的角力場。近幾年來，北京當局在這個具有重要戰略意義的地區顯著擴大了其經濟、政治和軍事影響力。

自上次會議以來，論壇的18個成員國一直受到經濟逆風和美中競爭加劇的衝擊。北京不斷向太平洋國家示好，慷慨解囊建造政府辦公樓、體育場館、醫院、公路等。

美國和澳洲担心中國可能將此轉化為永久性的軍事存在，因此通過提供援助、簽訂雙邊協議以及重新開放長期閒置的大使館等方式作為回應。

論壇秘書長瓦卡警告：「我們需要對區域安全問題保持警惕。」他過去曾對中美之間不斷升級的競爭持悲觀看法。

索羅門將推動剝奪台灣觀察員地位

據《澳洲人報》(The Australian)報導，隨著中國對太平洋島國的影響力不斷加深，索羅門群島將推動取消台灣在太平洋島國論壇的觀察員地位。

報導稱，澳洲总理阿爾巴尼斯周二將前往努庫阿洛法，預計地區領導人將在那裡批准一項由澳洲支持的地區警察應急部隊計劃，以應對自然災害和安全突發事件。這一「太平洋家庭」警務協議是對中國在2022年試圖與論壇成員達成的多邊安全協議的回應，此舉促使北京加大力度拉攏該地區內的個別國家。

《澳洲人報》指出，索羅門當局接到來自中國的「明確任務」，阻止台灣參加明年在該國首都霍尼亞拉舉行的太平洋島國論壇。

南太平洋曾被視為支持台灣主權主張的堡壘，但中國一直在系統性削弱這種支持。過去五年間，索羅門群島、吉里巴斯和諾魯都被說服與台灣斷絕外交關係，轉而與中國建交。帕勞、馬紹爾群島和吐瓦魯是台灣在該地區目前僅存的三個邦交國。

台灣雖然非太平洋島國論壇成員，但自1993年起持續以「台灣/中華民國」名義，作為「發展夥伴」身份與會。

為鞏固邦誼，台灣派遣外交部政務次長田中光於8月24日率團赴東加參加太平洋島國論壇庫領袖峰會系列活動，並出席「台灣/中華民國與太平洋島國論壇國家對話會議」。

台灣外交部表示，田中光此行旨在與太平洋3個友邦領袖及理念相近國家代表團成員互動，「傳達台灣高度重視太平洋地區的和平、穩定、發展及繁榮」。

（綜合報導）

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