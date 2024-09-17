在華遭囚18年 美國牧師林大衛獲釋返家

美國國務院證實，美籍華裔牧師林大衛在中國遭囚將近20年後，本週已經獲釋返回德州家中。有美媒指，這意味著美中之間長期無法解決的問題，取得了突破。

（德國之聲中文網）「讚美上帝！我們昨晚很晚才接到電話！爸爸現在自由了。」這是美國牧師林大衛（David Lin）的女兒 Alice Lin 在與父親團聚之前，向美聯社透露的消息。

美國牧師林大衛自2006年在中國遭囚，2009年因「契約詐騙罪」遭處無期徒刑；林的支持者認為，中方舉措是對其在中國傳教的報復。

美國國務院週一（9月16日）證實林大衛已經獲釋，發言人米勒（Matthew Miller）表示：「我們歡迎林大衛從中國的監獄獲釋。他已返回美國，並在近20年來首次與家人團聚。」

在機場準備接機時，Alice Lin 向美國媒體 Politico 表示：「沒有任何言語可以表達我們的喜悅——我們有很多時間來彌補。」

Politico 認為，林大衛的釋放標誌著「美中之間多年來一直無法解決的長期雙邊問題取得了突破」。

習近平上台以來，中國對基督宗教進行了系統性的強力打壓。圖為示意圖，2018年中國河南省一座基督教堂。 圖片來源： Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

林大衛是誰？

現年68歲的林大衛是美籍華人，移民美國取得公民身份，居住於加州。根據「對華援助協會」（China Aid）的資料，林大衛在1990年代頻繁返回中國傳播福音。2006年，他協助一個未經中國官方授權的地下教會蓋教堂時遭到警方拘押，並被禁止離境。2009年，林因「涉嫌契約詐騙」而被正式逮捕，被中國法院判處終身監禁。

美聯社指出，這項罪名經常被用來對付不被中國官方承認的教會領袖。致力於為中國囚犯爭取權益的人道組織對話基金會（Dui Hua Foundation）表示，林大衛否認了這項罪行。

在中國，所有基督教會都必須宣誓效忠執政的共產黨，並向政府註冊。任何未登記的會眾都被視為地下教會，他們的活動在中國被視為非法。中國政府一直都在鎮壓「非法傳教」，並在過去10年間更變本加厲。

林大衛的刑期後來被減輕，原定於2030年4月獲釋。宗教自由委員會在2019年指出，有報導指林的健康狀況下降，在獄中的安全可能面臨威脅。

被「不當拘留」的三名美國公民

美國國務院發言人米勒表示，在林大衛獲釋之前，美國已為他的自由努力了一段時間，「這是我們繼續努力的方向，這是向前邁出的重要一步，我們將繼續推動釋放其他美國人。」

林大衛獲釋前不久，白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）在8月訪問北京時，曾向中國外長王毅提及希望儘早釋放林大衛。這次談話被認為起到了一定作用。Alice Lin 向 Politico 透露：「我知道傑克・沙利文確實（向王毅）提起了我父親的案子。」

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）8月底在北京與中國外長王毅會面。 圖片來源： Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

多年來，美國政界一直敦促中國政府釋放林大衛，以及另外兩名被拘留者斯威丹（Mark Swidan）和李凱（Kai Li）。

61歲的李凱是一名出生於中國的美國商人，2016年因與間諜有關的指控而被在上海遭到拘留，他的家人稱這些指控不實；49歲的斯威丹2012年在中國因毒品指控而被判刑，其支持者認為證據並不充分。兩人皆否認對他們的指控，聯合國專家小組則認定對他們兩人的指控缺乏依據。

華盛頓稱，林大衛、李凱、斯威丹這三名美國公民遭到中國「不當拘留」，這也是拜登政府多年來致力處理的問題，並在每次與中國高級官員的會面中提出。

美國眾議院外交事務委員會主席、德州共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）亦表示，他「非常高興」林大衛終於獲釋，並呼籲立即釋放李凱和斯威丹。他在社交平台X上寫道：「林大衛被捕和其他許多人一樣，標誌著世界各地專制政權人質外交的上升趨勢。」

根據舊金山人權組織對話基金會估計，目前仍有200多名美國人在中國受到強制措施拘留，其中30多人面臨出境禁令。

在被問及林大衛獲釋是否是美中條件交換的結果時，米勒並未正面回應。他說：「除了我已經說過的，我們歡迎他獲釋之外，我不會就這個過程再說什麼。有時在外交上，說得越少越好。這是其中的一種情況。」

中國駐華盛頓大使館在被問及北京是否從美國得到了任何釋放林大衛的回報時，拒絕評論，但表示中國政府依法處理犯罪嫌疑人，「不分國籍，一視同仁」。

（路透社、美聯社、Politico、《華爾街日報》等）

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