在戰火中學習 - 哈爾科夫地下六米深處的課堂

哈爾科夫持續遭受來自俄羅斯的炮擊。德國之聲記者走訪了該市的一所地下學校。兩年多以來這所地下學校近日首次恢復線下課堂。

（德國之聲中文網）在哈爾科夫，尋找遇難者和辨認屍體的工作一直在進行。上周六（5月25日），俄羅斯向哈爾科夫一家建材市場發射了兩枚制導炸彈，造成至少18人死亡，40多人受傷，7人失蹤。

德國之聲記者上周在哈爾科夫經歷了長達16小時的空襲警報。夜間的導彈和無人機襲擊令人無法入睡。

但九歲的薩什科這天一大早就起床梳洗、吃早餐，然後上學去了--這是自俄羅斯入侵烏克蘭兩年多來的第一次。

擁有近900名學生的地下學校

"這是真正的上課鈴聲"，老師娜塔莉亞‧施韋茨（Natalja Schwez）高興地對坐在課桌旁的三年級學生說，"歡迎大家來到地下課堂。"

來上課的十一個孩子穿著烏克蘭傳統服裝刺繡衫，另有九人從國外連線課堂。無論老師還是學生都對能夠再次恢復線下課堂感到格外喜悅。她上一次這樣面對面見到學生已經是2022年2月23日的事情。翌日，爆炸聲響，戰爭爆發。一些人逃走了，一些人留下，覺得學校會重新開放。但所有人都在想著教學該怎麼繼續的問題。

自那時起，所有課程改為線上。俄軍現已摧毀了該市一半以上的學校。從去年開始，哈爾科夫市政府著手改造地鐵站，以便為該市2000多名學生開設地下課堂。

5月13日，一所位於地下六米深處的學校開始投入使用，900名學生可分兩批來這裡上課。哈爾科夫市還將在多個區建設更多這樣的學校。

教師娜塔莉亞‧施韋茨非常開心線下課堂能重新恢復 圖片來源： Hanna Sokolova-Stekh/DW

戰爭中的孩子們

"我的母親兒時曾經歷戰爭。我從未想過我的女兒和這些孩子也會成為戰時兒童。爆炸聲成了他們日常生活的一部分，"老師娜塔莉亞‧施韋茨說道。她的女兒在戰爭期間完成了學業，但穿著晚禮服參加傳統畢業舞會只能是遙不可及的夢想。

地下學校的一天從唱烏克蘭國歌開始。上課期間經常響起空襲警報，市區也時常斷電。但地下學校的一切活動照常--這裡擁有教學所需的一切條件。

薩什科之前只能通過線上學習。"那種感覺不好，眼睛會疼，也經常停電，"他說。當課程因爆炸而被迫中斷時，他會躲進走道。"但我已經習慣了，"他強調。"習慣"指的是來自俄羅斯的持續炮擊。

三年級學生薩什科 圖片來源： Hanna Sokolova-Stekh/DW

薩什科說他一直都很懷念線下課堂，但他也知道，來學校上學太危險，因為隨時都有導彈落下的可能。"如果只是房屋被炸，還不那麼令人悲傷，炸死人就太讓人悲傷了。"三年級的他這樣說道。

"爸爸不走，我也不想走"

5月初以來，俄軍在哈爾科夫地區發動攻勢，加強火力，一步步向該地區逼近。人們很清楚這意味著什麼：他們的家園可能會再次遭到炮火襲擊，就像戰爭剛開始那樣。儘管沒有出現恐慌，但不少居民在考慮撤離。

薩什科一家也有可能離開哈爾科夫。"但爸爸不走，我也不想走，"他難過地說道，儘管哈爾科夫不斷遭到炮擊，他還是想留下。"我在這裡生活了九年，"薩什科說，他出生在哈爾科夫，雖然也去過其他城市，但卻都不喜歡。 "在外面的時候我總是想家。"他強調道。

薩什科的父親謝爾蓋‧安東諾夫送兒子來地下學校上學。他在教室門口站了一會兒。"這對孩子們來說真是件好事，"他微笑著說道，一邊給坐在桌前的兒子拍了張照片。

孩子們在地下學校上課 圖片來源： Hanna Sokolova-Stekh/DW

班裡的另一名學生耶戈爾是媽媽送過來的。他的父親和哥哥都在烏克蘭軍隊，在前線。"我非常難過"，耶戈爾回憶起得知他倆都必須參軍入伍的那一天。"我希望戰爭結束，""他一邊說一邊跑向他的同學。課間休息時間到了。與同學在一起能讓他短暫地從悲傷的情緒中解放出來。

哈爾科夫的地下學校 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"哈爾科夫可能是最堅強的城市"

地下學校的課一直到下午才結束。突然，又一枚俄羅斯導彈襲擊了該市。一幢居民樓被擊中，三人死亡，超過三十人受傷。教師娜塔莉亞‧施韋茨說，俄羅斯的襲擊無休無止，"這對我們來說是持續的壓力。但我們會堅持下去。留在哈爾科夫是我們的決定。這裡是我們的家。"

哈爾科夫市中心升起一股黑色濃煙。人們遠遠望瞭望，又繼續穿行在街道中。花壇裡精心培育的鮮花爭奇斗豔，其芬芳與洋槐盛開的香氣糅合在一起，彌漫在空氣之中。曾經被炸的房屋窗戶和屋頂已被人們用膠合板修補好。"這座城市一邊在遭受炮擊，一邊就在被重建。哈爾科夫可能是最堅強的城市，"當問到為什麼不想離開時，薩什科這樣說道。

"烏克蘭曾有4800萬居民，但300到500萬人已經離開了，"薩什科悲傷地說道。俄羅斯對哈爾科夫的炮襲奪去了數百平民的生命。

"俄羅斯殺害了他們"——一塊紀念在這場戰爭中遇難兒童的紀念碑上這樣寫道。紀念碑旁擺放著毛絨玩具和鮮花。

僅幾日後，俄羅斯再次用10枚火箭彈襲擊哈爾科夫，造成7人死亡，其中包括兒童圖書印刷廠的員工。

烏克蘭芭蕾舞學校: 戰爭中的忘憂之地 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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