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在塞爾維亞開采鋰礦？數萬人抗議

2024年8月11日

貝爾格萊德政府、歐盟以及德國希望在塞爾維亞開采鋰礦，這是生產電動汽車的重要原材料。但該國環保人士和許多公民十分憤怒。

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塞爾維亞首都貝爾格萊德8月10日街頭，數萬人抗議開采鋰礦的計劃
塞爾維亞首都貝爾格萊德8月10日街頭，數萬人抗議開采鋰礦的計劃圖片來源： Darko Vojinovic/AP/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）數萬人在貝爾格萊德抗議在塞爾維亞開采鋰礦的計劃。環保人士認為，這對人和自然造成巨大傷害。在多個環保組織呼籲下，示威者聚集在塞爾維亞首都一個中心廣場。

部分抗議者還佔領了貝爾格萊德首都兩座火車站的鐵軌。許多人打算徹夜留在站台上。

內政部長達契奇（Ivica Dacic）稱這是嚴重擾亂公共秩序和安寧。他宣佈將追究其法律責任。他說，據警方估計，示威者人數在24000-27000之間。

個別抗議領袖此前表示，未來數日還將在該國舉行類似的活動。近期，塞爾維亞40多個城市爆發反對該項目的示威。

塞爾維亞西部有歐洲最大的鋰礦礦藏。該原材料對電動汽車生產十分重要。今年7月，貝爾格萊德為開采鋰礦亮了綠燈，之前的兩年裡，因環保人士的壓力，相關計劃被暫時中止。

7月19日，塞爾維亞政府與歐委會副主席塞夫科維奇（Maros Sefcovic）簽署意向聲明，以環境可承受的方式開采鋰礦。德國總理肖爾茨也在簽字現場。德國和歐盟希望降低對中國的依賴性。中國控制著世界範圍內一大部分鋰礦的開采和加工。

澳洲矿业巨頭力拓多年對該開采計劃感興趣。環保人士批評鋰礦開采會對地下水造成重金屬污染，從而對居民的飲用水供應構成危險。

（德新社）

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