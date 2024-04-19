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土耳其
土耳其橫跨歐亞兩洲，國土包括西亞的安納托利亞半島、以及巴爾干半島的東色雷斯地區，扼黑海出入口之要沖。人口將近8000萬，國土面積78萬平方公里。
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深度報導
2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間
2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間
世界新聞攝影獎每年都會表彰傑出的攝影作品。記者們前往戰區，用鏡頭展現政治動蕩中的苦難與悲痛時刻，或記錄氣候危機下的震撼一瞬。
藝術
2024年4月19日
2024年4月19日
9 張圖
艾爾多安要退出政壇？
艾爾多安要退出政壇？
在土耳其舉行地方選舉之前，總統艾爾多安宣佈將退出政壇。他表示這將是他的最後一次選舉。不過這已經不是他第一次這樣說了。這一次，他會說話算數嗎？
政治
2024年3月30日
2024年3月30日
土耳其：準備好為俄烏主辦和平峰會
土耳其：準備好為俄烏主辦和平峰會
土耳其總統艾爾多安稱，已準備好主辦一場烏克蘭與俄羅斯都會參加的和平峰會。與其舉行會談的烏克蘭總統澤倫斯基卻另有想法。
政治
2024年3月9日
2024年3月9日
土耳其大地震一周年 DW記者重返災區
土耳其大地震一周年 DW記者重返災區
土耳其大地震已滿一周年，災區的重建進度比官方承諾的緩慢。DW通訊員帶我們重返受地震重創的安塔基亞市，看看當地發生了哪些變化，受災小區如何應對地震後天翻地覆的生活。
政治
2024年2月5日
2024年2月5日
04:05 分鐘
英援烏克蘭掃雷艦 被土耳其攔路叫停
英援烏克蘭掃雷艦 被土耳其攔路叫停
英國提供給烏克蘭的兩艘掃雷艦將不被允許穿越土耳其海峽進入黑海。英國皇家海軍上個月表示，將向烏克蘭海軍提供掃雷艦，以加強其海上防禦。
政治
2024年1月3日
2024年1月3日
以色列財長：應鼓勵加薩居民移民他鄉
以色列財長：應鼓勵加薩居民移民他鄉
全世界辭舊迎新之際，加薩地帶的戰鬥仍在繼續，並有人員傷亡。以色列財政部長再次主張猶太人重返加薩定居，並稱巴勒斯坦人移民他鄉是更好的選擇。
政治
2024年1月1日
2024年1月1日
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焦點話題
在土耳其維吾爾人擔心被遣返中國
數十年來，從中國逃亡到土耳其的維吾爾人找到了一個安身之所。但如今他們擔心，如果土耳其議會批准與中國的引渡條約，自己是否會被遣返中國而面臨監禁。
人權
2021年2月28日
2021年2月28日
05:18 分鐘