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國際足球總會
國際足球聯合會是管理英式足球、室內五人足球和沙灘足球的國際管理機構，總部位於蘇黎世。
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深度報導
2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容
2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容
距離2024年歐洲盃在德國開幕還有不到100天。德國隊以及主教練尤利安‧納格爾斯曼能否創造第二個「夏日童話」？歐洲盃氛圍如何？安全狀況怎麼樣？
體育
2024年3月10日
2024年3月10日
FIFA女子世界盃 澳新開賽！
FIFA女子世界盃 澳新開賽！
2023年澳洲和新西蘭合辦的女足世界盃即將開賽。德國之聲DW的體育記者們將在布裡斯班和奧克蘭對兩個主辦國進行更加深入的探訪和報導。
體育
2023年7月19日
2023年7月19日
01:52 分鐘
足球世界盃播放澤倫斯基和平呼籲？FIFA說不
足球世界盃播放澤倫斯基和平呼籲？FIFA說不
烏克蘭總統稱，他在世界盃決賽前以視訊聯線方式發表和平呼籲的請求被國際足球總會回絕，但是全球民眾已經接收到了和平訊號。與此同時，烏克蘭軍方擔心俄軍會加大攻勢「以慶祝新年」。
衝突
2022年12月19日
2022年12月19日
無聲抗議：德國國足首戰「捂嘴」亮相
無聲抗議：德國國足首戰「捂嘴」亮相
德國國家隊在本届世界盃上一出場即引發熱烈討論。不是因為首戰敗給日本隊，而是因為隊員亮出的一個抗議手勢。
體育
2022年11月24日
2022年11月24日
事實核查：卡達有新聞自由嗎？
事實核查：卡達有新聞自由嗎？
作為2022年世界盃東道主，卡達當局一再宣稱該國是一個現代而開放的國家，媒體可以"自由且不受干預地"進行新聞報導。德國之聲的事實核查顯示，官方的說辭並不符合事實。
政治
2022年11月22日
2022年11月22日
擔憂被懲罰 歐洲球隊放棄戴彩虹臂章
擔憂被懲罰 歐洲球隊放棄戴彩虹臂章
多個歐洲球隊發表聯合聲明稱，由於擔心被國際足協黃牌處分，七個歐洲国家世界杯代表隊將放弃在卡達世界杯賽事上佩戴象徵反歧視的「One Love」彩虹臂章計劃。
體育
2022年11月21日
2022年11月21日
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