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國際貨幣基金組織
總部位於美國華盛頓
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深度報導
IMF總裁：中國面臨岔路口
IMF總裁：中國面臨岔路口
國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃周日在北京表示，中國需要通過經濟政策「重塑自我」，以加快解決房地產市場危機，並促進國內消費和生產率的提高。
經濟
2024年3月24日
2024年3月24日
IMF上調全球經濟增長預期至3.1%
IMF上調全球經濟增長預期至3.1%
國際貨幣基金組織周二將2024年全球經濟增長預測上調至3.1%，中國經濟今年有望實現4.6%的增長，歐洲則陰雲不散，德國更是墊底。
經濟
2024年1月30日
2024年1月30日
中國經濟降溫 拖累非洲國家
中國經濟降溫 拖累非洲國家
受累於房產危機、製造業低迷等不利因素，中國經濟今年並沒能呈現疫情後強勁復甦。而遠在萬裡之遙的非洲也受到了影響。IMF最新報告指出，中國經濟對非洲資源的需求，以及中資機構為非洲國家提供的貸款都已顯著減少。
經濟
2023年11月10日
2023年11月10日
美國是中國擁有更大IMF話語權的絆腳石嗎？
美國是中國擁有更大IMF話語權的絆腳石嗎？
中國表示，其在國際貨幣基金組織的投票權並未反映出其過去20年來建立的經濟影響力。實際情況是：握有最多投票權的美國尚未做好改變現狀的準備。
經濟
2023年10月14日
2023年10月14日
中斯達成初步債務協議 IMF不知情？
中斯達成初步債務協議 IMF不知情？
中國官方近日表示，中國進出口銀行同斯裡蘭卡就涉华债务處置初步達成一致。斯裡蘭卡周三对此表示歡迎。不過據彭博社報導，正要與斯裡蘭卡舉行债务重組會談的國際貨幣基金組織對此似乎事先並不知情。
經濟
2023年10月11日
2023年10月11日
IMF：德國經濟將進一步衰退
IMF：德國經濟將進一步衰退
經濟分析人士稱，德國經濟的下滑情況將比最初預測得更加嚴重。儘管可能存在經濟復甦的跡象，但預計復甦勢頭可能不如之前的預測。
經濟
2023年10月10日
2023年10月10日
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