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國際特赦組織
國際特赦組織，又稱國際特赦組織，縮寫AI。
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
國際特赦組織：歐洲在人權問題上大搞雙重標準
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
國際特赦組織：這是一份非常聰明的報告
國際特赦組織：這是一份非常聰明的報告
人權監督機構國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德接受德國之聲採訪，評價並分析了聯合國剛剛發布的新疆人權報告。她認為，這是一份「非常聰明的報告」，得出的結論推動和迫使國際社會作出反應。
政治
2022年9月1日
2022年9月1日
國際特赦組織敦促拜登關閉關塔那摩監獄
國際特赦組織敦促拜登關閉關塔那摩監獄
拜登在競選期間承諾關閉關塔那摩監獄，但是他面臨來自美國國會的強大阻力。法律禁止聯邦政府將任何囚犯轉移到美國本土的監獄。
政治
2022年1月8日
2022年1月8日
阿富汗人權局勢堪憂 前政府軍官兵慘遭屠戮
阿富汗人權局勢堪憂 前政府軍官兵慘遭屠戮
來自聯合國方面的消息稱，塔利班上台以來，已有至少上百名阿富汗前安全力量成員被殺害，而實際情況可能比想像的還要糟糕。
政治
2021年12月15日
2021年12月15日
受國安法影響 國際特赦組織決定關閉香港辦事處
受國安法影響 國際特赦組織決定關閉香港辦事處
作為對於極具爭議的香港《國安法》實施的回應，國際特赦組織（Amnesty International）決定關閉香港辦事處。該組織國際委員會主席拜斯表示，2020年6月香港《國安法》頒布執行以來已無法在無需擔憂港府報復的情況下自由地工作。
政治
2021年10月25日
2021年10月25日
國際特赦組織：中國對新疆少數民族實施系統性暴力
國際特赦組織：中國對新疆少數民族實施系統性暴力
國際特赦組織最新公佈的報告指責中國在新疆採取系統性的暴力方式對待穆斯林少數民族維吾爾人。報告稱，過去一些年，成千上萬的維吾爾人和其他穆斯林少數族裔被投進再教育營並遭到酷刑。
政治
2021年6月10日
2021年6月10日
國際特赦組織 能否與時俱進？
國際特赦組織 能否與時俱進？
60年來，國際特赦組織不遺餘力，揭露世界各地的侵犯人權現象。不過，該組織自己也受批評。
人權
2021年5月28日
2021年5月28日
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