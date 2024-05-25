國際法院要求以色列立刻停止在拉法的軍事行動

國際法院要求以色列立即停止在拉法的軍事行動。這一裁決是應南非的請求發布。南非向國際法院提出哪些針對以色列的訴訟？法院的裁決又有何後果？

（德國之聲中文網）依照位於海牙的聯合國最高法院國際法院（ICJ）的命令，以色列必須立即停止在拉法的軍事進攻。此外，國際法院禁止以色列採取任何可能導致巴勒斯坦人全部或部分滅絕的其他行動。法院的最新判決結果認為，種族滅絕的風險依然「可信」。

國際法院院長薩拉姆（Nawaf Salam）以加薩地帶南部不斷惡化的人道主義局勢為由，下令採取新措施。該院是應南非的緊急申請作出判決。

南非向ICJ提出哪些針對以色列的訴訟？

南非根據《防止及懲治滅絕種族罪公約》對以色列提起訴訟。根據該公約，法院應下令採取 「臨時措施」，迫使以色列停止在加薩地帶對哈馬斯發起的軍事行動。這旨在確保為加薩地帶的巴勒斯坦人提供援助物資。以色列還應對迄今已採取的措施做出解釋。

南非向法院提出採取臨時措施的最新申請，理由是加薩地帶拉法市周邊局勢不斷惡化。由於以色列目前也在拉法對哈馬斯採取軍事行動，數十萬人再次展開逃亡。與埃及接壤的拉法邊境口岸已經關閉，而該通道對物資供應至關重要。

2024年1月，親巴勒斯坦活動人士在國際法院外支持南非申請 圖片來源： Patrick Post/AP Photo/picture alliance

以色列如何回應ICJ裁決？

以色列總理納坦雅胡办公室表示，總理將與總檢察長、司法部長、外交部長和國防部長等人進行磋商。以色列代表在法庭上反復強調，對拉法的哈馬斯恐怖分子採取軍事行動是絕對必要的。2023年10月7日，哈馬斯殺害及綁架了1400多人，其中主要是以色列公民。哈馬斯被美國、歐盟和其他國家列為恐怖組織。

以色列政府表示，在人口密集的城市中進行巷戰，很難避免平民傷亡。只要哈馬斯投降或被擊敗，戰鬥將立即停止。因此，以色列否認對平民惡劣的人道主義狀況負有全責，並否認沒有採取足夠措施照顧平民需求。

法院迄今做出哪些裁決？

應南非的申請，國際法院已分別在2024年1月和3月兩次對以色列下達採取「臨時措施」的命令。今年1月，國際法院裁定以色列必須採取一切措施，確保巴勒斯坦居民的物資供應並避免平民傷亡。根據巴勒斯坦方面的說法，截至目前為止已有35000人喪生。3月，國際法院再次重申並加強其命令，因為根據聯合國評估，加薩平民的處境已接近飢荒。

加薩人的困境：從與世隔絕到命懸一線 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法院裁決有何後果？

法院迄今的命令對加薩和以色列局勢影響甚微。雖然對以色列的政治壓力有所增加，但以色列政府至今無動於衷。國際法院的裁決對包括以色列在內的聯合國成員具有約束力。然而，法院沒有執行判決的手段，也沒有警察或其他安全部隊。在其他案件中，被告也無視海牙的判決。例如，俄羅斯被勒令停止非法入侵烏克蘭，但卻未承擔任何後果。

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南非為何在ICJ起訴以色列犯有種族滅絕？

去年12月，南非以違反聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》為由起訴以色列。南非稱，以色列在加薩地帶對與哈馬斯的戰爭中採取的行動，導致了巴勒斯坦族人的滅絕。以色列否認違反種族滅絕公約，認為它是在行使自衛權。國際法院宣佈對此案擁有管轄權，並接受了南非的訴訟申請。在這一主要訴訟的基礎上，南非再次申請採取「臨時措施」，法院在種族滅絕訴訟背景下也批准了這一申請。然而，以色列是否犯有種族滅絕罪的問題，通常需要經過幾年的詳細審理和商議才能做出裁決。哥倫比亞和土耳其希望加入南非的訴訟。

親以色列活動人士2024年1月在海牙示威，要求駁回針對以色列的訴訟 圖片來源： Patrick Post/AP Photo/picture alliance

為何國際法院擁有管轄權？

國際法院是聯合國的一個機構。每個聯合國正式成員國都自動受到國際法院命令的約束。只有國家才可以在國際法院起訴其他國家，以解決彼此之間的爭端或澄清違反《聯合國憲章》或其他聯合國公約的行為。國家本身負責執行判決。如前所述，國際法院未設有警察部隊。

國際法院不應與同樣設在海牙的國際刑事法院（ICC）混淆，後者可起訴違反國際法的個人。國際刑事法院的首席檢察官已申請對哈馬斯高層和以色列政府代表發出逮捕令。



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