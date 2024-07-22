國際法院裁決後 德外長敦促以色列嚴肅對待

（德國之聲中文網）貝爾博克是在布魯塞爾參加歐盟外長會議期間做出這一表態的。她說，鑑於聯合國國際法院就以色列的定居點佔領政策做出了裁定，以色列方面應該採取實際行動。

在同一會議上，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)也對27個成員國外長表示，鑑於國際法院已經裁定以色列佔領約旦河西岸的行為系非法，各成員國應當更為強硬地對待以色列。「我們必須討論我們現在應該做什麼、應該要有哪些後果。」波瑞爾還說，同樣的原則也適用於加薩，那裡已經有近4萬人在以色列的進攻中喪生。

以色列右翼阻撓援助加薩 左翼人士出手相助 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

位於荷蘭海牙的國際法院7月19日應聯合國大會決議要求出具了一份司法咨詢意見，指出以色列有義務立即停止一切新的定居活動，並將所有定居者撤出巴勒斯坦被佔領土，並有義務對該領土上所有有關自然人或法人造成的損失進行賠償。意見書認為「所有國家以及包括聯合國在內的國際組織均有義務不承認以色列在巴勒斯坦被佔領土的非法存在所造成的狀況為合法，且有義務不援助或協助維持以色列在巴勒斯坦被佔領土的繼續存在所造成的狀況。聯合國大會和安理會應考慮採取確切的方式和所需的進一步行動，盡快結束以色列在巴勒斯坦被佔領土的非法存在。」

早在2004年，國際法院在關於以色列於巴勒斯坦被佔領土修建隔離牆一事發表的司法咨詢意見中就指出，以色列在約旦河西岸和東耶路撒冷的定居點及其相關制度的建立和維持違反了國際法。在7月19日的意見書中，國際法院指出，過去二十年中，以色列的定居點政策一直在擴大，「以色列對巴勒斯坦被佔領土上的巴勒斯坦人實行的全面限制制度構成了基於種族、宗教或族裔等原因的系統性歧視，違反了《公民及政治權利國際公約》、《經濟、社會、文化權利國際公約》以及《消除一切形式種族歧視國際公約》的相關條款。」國際法院還指責以色列「違反禁止以武力奪取領土的規定和侵犯巴勒斯坦人民的自決權，直接影響到以色列作為佔領國在巴勒斯坦被佔領土繼續存在的合法性；以色列持續濫用其佔領國地位，吞併巴勒斯坦被佔領土並對其實行永久控制，繼續阻撓巴勒斯坦人民的自決權。」

聯合國秘書長古特雷斯在国际法院發布咨詢意見後表示將會迅速將其轉遞給聯合國大會，供其決定如何處理這一咨詢意見。他強調「唯一可行的道路是兩國解決方案」，即以巴兩國以1967年邊界線為基礎、以耶路撒冷為兩國首都、和平安全地毗鄰共存。古特雷斯也再次緊急呼籲實現人道主義停火，無條件釋放被扣留在加薩的所有人質。

巴勒斯坦當局對國際法院的裁定表示歡迎，呼籲以色列「盡快結束佔領」。以色列總理納坦雅胡则對國際法院的裁定予以抨擊。他在社群網站上發帖說，約旦河西岸地區以及東耶路撒冷是「猶太人民的歷史故鄉」。納坦雅胡在帖文中將約旦河西岸地區稱作「猶地亞和撒馬利亞」，也就是《聖經》中對該地的稱呼。以色列總理認為「猶太人不是自己土地的佔領者」，認定「海牙的任何荒謬觀點都不能否認這一歷史事實，也不能否認以色列人在我們祖先的家園中生活在自己社區中的合法權利。」

美國國務院則表示，以色列政府支持猶太定居點的計劃「既不符合國際法，也阻礙了和平進程」，但同時也「擔心國際法院意見書的廣度將使解決衝突的努力複雜化」。美方認為，正確道路應該是推動直接談判，並且「強烈反對」各方利用國際法院的意見「作為進一步採取加深分歧的單方面行動或取代談判達成的兩國解決方案的藉口」。

壓力之下 納坦雅胡启程訪美

納坦雅胡已經在7月22日啟程前往美國進行訪問，計劃在次日與剛剛宣佈不再謀求連任的總統拜登進行會談，並在24日於美國國會發表演講。預計當天會有大量抗議人士前往美國國會大廈前示威。

暫無跡象表明正在競選總統的川普会和納坦雅胡见面。在川普的第一個總統任期內，兩人建立了密切的關係；但是後來川普也曾批評納坦雅胡，认为加沙戰爭應當盡快結束。

納坦雅胡计劃與剛剛宣佈不再謀求連任的總統拜登進行會談 圖片來源： Evelyn Hockstein/File Photo/REUTERS

以色列總理在啟程前表示，「我會告訴兩黨的朋友，無論美國人民選擇誰作為下一任總統，以色列仍然是美國在中東不可或缺的強大盟友。……在這個戰爭和不確定的時期，重要的是讓以色列的敵人知道，美國和以色列今天、明天、永遠站在一起。」

目前，納坦雅胡正面临来自美國的越來越大壓力。華盛頓方面正在施壓要求以色列恢復與巴勒斯坦的政治談判，並威脅要停止向以色列供應軍火。

（路透社、德新社）

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