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國際原子能機構
國際原子能機構是一個致力推廣以和平方式使用核能的國際組織。
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深度報導
專訪：歐洲需要接受「全球核電共識」
專訪：歐洲需要接受「全球核電共識」
國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）近日接受了DW採訪，他談及歐洲核能在烏克蘭戰爭以及氣候變化下所面臨的挑戰。他表示，如果歐洲不想在全球核電競賽中落敗，就必須提供新的資金。
技術
2024年3月22日
2024年3月22日
05:15 分鐘
日本東電福島核電站核廢水排海風波
日本東電福島核電站核廢水排海風波
日本東京電力福島第一核電站從8月24日起開始排放經多核素去除設備（ALPS）系統過濾過的福島核災廢水。此舉引發中國官方和韓國民間的強烈抗議與不滿。與此同時，日本政府呼籲中國保證在華日本公民安全且強烈敦促中方「就處理水發布準確的訊息」。
政治
2023年8月29日
2023年8月29日
15 張圖
日本呼籲中國「科學」看待福島核廢水排海問題
日本呼籲中國「科學」看待福島核廢水排海問題
日本外相林芳正表示，日方願意從科學角度就排水問題與中方進行溝通。王毅則指出，「這既是一個科學問題，也是一個態度問題。」
政治
2023年7月14日
2023年7月14日
福島核處理水排海真的安全嗎？
福島核處理水排海真的安全嗎？
日本政府正在努力說服本國國民及其鄰國，經過處理的福島第一核電站污水排放進海洋不會危害人類健康或者自然環境。然而，反對的聲音仍然此起彼伏。
自然與環境
2023年7月9日
2023年7月9日
路透社：IAEA總幹事暗示福島報告專家組內部存在意見分歧
路透社：IAEA總幹事暗示福島報告專家組內部存在意見分歧
路透社報導稱，國際原子能機構（IAEA）總幹事承認，該機構發布日本福島核處理水排海問題綜合評估報告前曾有一兩個國際專家對這一計劃表達顧慮。工作組中國專家對報告發表倉促表示「遺憾」。
科學
2023年7月7日
2023年7月7日
扎波羅熱核電站面臨威脅，最壞情況將會怎樣？
扎波羅熱核電站面臨威脅，最壞情況將會怎樣？
基輔警告稱，俄羅斯可能計劃在扎波羅熱核電站進行爆炸襲擊。如果不幸發生，這場核威脅造成的最大危害將是什麼？
政治
2023年7月6日
2023年7月6日
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