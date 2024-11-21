國際刑事法院對納坦雅胡等發出逮捕令

經過半年時間的考慮，國際刑事法院(ICC)法官對以色列總理納坦雅胡等下達了通緝令。ICC表示，有「合理的理由」相信以色列總理納坦雅胡和前國防部長加蘭特策劃了針對平民的襲擊。

（德國之聲中文網）周四(11月21日)，國際刑事法院（ICC）以涉嫌在加薩地帶犯下戰爭罪，對以色列總理納坦雅胡发出國際逮捕令。法院宣佈，同時也對伊斯蘭恐怖組織哈馬斯領導人穆罕默德‧戴夫（Mohammad Diab Ibrahim al-Masri）和以色列前國防部長加蘭特發出逮捕令。

他們均被指控在加薩戰爭中犯有戰爭罪和危害人類罪。2023年10月7日，哈馬斯在以色列南部發動恐怖襲擊，造成約1200人喪生，劫持數百名人質。一年多的哈以戰爭中，已有近4.5萬巴勒斯坦人死亡，其中大部分為平民。

國際刑事法院隨後在一份由三名法官簽署的聲明中表示，有「合理的理由」相信以色列總理納坦雅胡和前國防部長加蘭特策劃了針對平民的襲擊。

今年5月20日，國際刑事法院申請向以色列總理納坦雅胡、防長加蘭特以及3名哈馬斯領導人發出逮捕令，其中兩名哈馬斯領導人已喪生。當時，以色列即表示，它不是《國際刑事法院規約》的簽約國，因此不承認ICC管轄權。

國際刑法法院英籍首席檢察官卡裡姆‧汗（Karim Khan）在訴狀中宣佈，以"戰爭罪"與"危害人類罪"等罪名為由，申請對以上5人實施逮捕。卡裡姆‧汗譴責納坦雅胡等以色列軍事高層在去年10月7日後開始的反恐戰爭中，在加薩地區使用飢餓等反人類手段作為戰爭武器。他認為，以色列有計劃地剝奪加薩走廊平民的食物、飲水、藥物和能源等"生存不可或缺之物"，蓄意導致民眾承受巨大苦痛，納坦雅胡和其防長加蘭特對此負有責任。

在同一份訴狀中，哈馬斯被指控犯下滅絕與謀殺、劫持人質、酷刑、強暴等罪行。卡裡姆‧汗指出，有理由認為哈馬斯從以色列綁架的人質面臨非人道的待遇，且其中有些人被挾持期間遭受了性暴力。

(綜合報導)

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