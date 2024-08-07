國泰航空宣佈購買至少30架空中巴士A330-900飛機

國泰航空宣佈將購買至少30架空中巴士A330-900飛機，期望在2025年初達到疫情前的客運量水準。該項交易的基本價格為110億美元，該公司表示已從空中巴士公司獲得「顯著的價格優惠」。

（德國之聲中文網）香港航空公司國泰航空周三（8月7日）表示，將購買至少30架空中巴士A330-900飛機，期望在疫情後逐步回升的基礎上，在2025年初達到疫情前的客運量水準。該項交易的基本價格為110億美元，

該公司在報告上半年利潤下降的同時宣佈了這一消息。2023年，由於疫情後需求的回升，該公司四年來首次實現盈利。

這批採購的基本價格約為858億港元（110億美元）。國泰航空並未透露總採購價格，但表示已從這家歐洲飛機製造商獲得"顯著的價格優惠"，

預計這批飛機將於2031年底前交付。

"（國泰航空）同意購買，空中巴士公司同意出售30架空中巴士A330-900飛機，"國泰航空公司在向香港證券交易所提交的文件中表示，並補充說該公司還"獲得了購買30架額外空中巴士A330-900飛機的權利"。

國泰航空公司表示，已經擁有超過230架主要為客機的機隊。文件中寫道："這些飛機將逐步取代公司現有的中型寬體機隊，並實現未來的增長。"

何時恢復疫情前客運水準？

該公司宣佈其客運量已達到疫情前水準的80%，並希望在2025年初達到100%。"隨著我們進入重建旅程的最後階段，我們有望在2025年第一季度內恢復到疫情前航班水準的100%。"

國泰早些時候曾表示將在2024年底前恢復到疫情前的客運航班水準，但在3月份將目標推遲了最多三個月。

聲明還表示，為了推進旅程重建，滿足強勁的旅行需求，國泰航空正在進行招聘和培訓，並增加更多航班和目的地。

報告顯示，該公司上半年歸屬於股東的利潤同比下降15%，至4.63億美元，原因是營運更多航班導致成本上升。然而，這一時期的總收入增加了近14%，達到64億美元，主要受旅行需求回升和強勁的貨運業務驅動。

同時，該公司表示將在兩個月後向普通股股東支付每股0.2港元的首次中期股息。

該公司股價在周三下午交易中下跌超過1%。

（法新社）

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