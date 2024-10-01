國慶之際 中國解放軍「劍指」南海

中國人民解放軍近日在南海部分海域進行戰備巡邏，延續了此前在該地區罕見的軍事演習。此次行動是在中國75周年國慶以及南海局勢日益緊張的背景下進行的，涉及多個國家對海域主權的爭議。

（德國之聲中文網）中國人民解放軍（PLA）南部戰區於10月1日中國國慶節當天發布消息稱：根據年度軍事訓練任務安排，9月30日至10月1日，中國人民解放軍南部戰區組織艦艇編隊位南海有關海域進行戰備巡航，旨在提高聯合作戰能力，堅決維護南海地區和平穩定。從中國官方媒體的報導來看，軍方最新的動作是延續了上周末在該地區罕見的軍事演習。

南海是全球最繁忙的航道之一，中國幾乎對整個南海提有主權訴求，而汶萊、馬來西亞、菲律賓和越南等國家對此持有不同的主張。2016年，海牙常設仲裁庭裁定中國的主張不符合國際法，但中國政府拒絕承認該裁決。

就在此次戰備巡邏之前，菲律賓與澳洲、日本、紐西蘭及美國宣佈將在菲律賓專屬經濟區內舉行聯合海上活動。這引發了中國的強烈反應，上周六，中國海空軍在有爭議的斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）附近進行演習，該區域距離菲律賓主島呂宋島僅約200公里，處於菲律賓的專屬經濟區內。

美國國務卿布林肯在與中國高級外交官王毅的近期會晤中，曾就中國在南海的"危險且破壞穩定的行動"表達關切。布林肯此前還指責中國在南海的強勢部署，包括利用海警和疑似海上民兵的漁船來擴大其海上勢力。

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