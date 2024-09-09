國安憂慮：美佐治亞理工將退出與天津大學合作

9月6日，美國佐治亞理工學院宣佈，將退出與天津大學合辦的深圳學院。此前，5月，美國會眾議院中共問題特設委員會致信佐治亞理工，要求其解釋與列入美國商務部實體清單的天津大學的合作關係。

（德國之聲中文網）佐治亞理工學院9月6日的新聞稿 中說，該校2016年底與天津大學以及深圳市政府達成協議，創辦天津大學佐治亞理工深圳學院，——深圳被廣泛視為中國的矽谷。2020年底，美國商務部將天津大學列入被認為有國安憂慮的外國實體清單。

佐治亞理工的新聞稿中說，該校當時立即開始對在中國的所有活動及合作進行徹底審核，並決定不再按計劃設立博士項目，並將深圳學院的學生人數減少了原定的10%。「至今，天津大學仍在實體清單上，這令佐治亞理工與天津大學以及深圳學院的參與不再可行。」

眾院中共問題特設委員會5月致函

今年5月，美眾院中共問題特設委員會主席穆勒納爾（ John Moolenaar ）致信 佐治亞理工，要求該校就其與天津大學的合作關係回答一些問題。

穆勒納爾的信中稱，天津大學深處中國軍民融合的體系中，民用企業、大學和科技也被用於軍事目的。信中稱，天津大學擁有重點的國防實驗室，並「牽涉一項商業機密竊取計劃，從美國公司竊取可用於軍事目的的技術，因相關活動於2020年列入美國商務部實體清單」。

美國商務部2020年12月的相關文件 中稱，有合理理由相信，包括天津大學在內的三家公司、機構以及五名個人「系統性協調實施十多起從美國公司竊取商業機密的案件」。

眾院中共問題特設委員會致佐治亞理工的信中稱，儘管天津大學與中國人民解放軍有緊密聯繫，並試圖竊取兩用美國商業機密，佐治亞理工仍繼續與天津大學的合作。

這封信中還寫道，2024年，佐治亞理工宣佈，該校與天津大學的研究者創造了世界首個功能性石墨烯半導體，這一技術擁有顯著的軍事用途。該技術可能用於量子計算能力，從而為先進的自主武器系統、網路活動等提供動力。

特設委員會的這封信中寫道，佐治亞理工是美國頂尖的研究大學，對美國的科技進步以及經濟競爭力具有關鍵意義。該校的研究所與美國國防部合作，「這令佐治亞理工與中國天津大學十年的合作格外引人憂慮」。

此外，信中還提及深圳政府投資至少2.5億美元建設天津大學佐治亞理工深圳學院校區，「顯示該項目對中國政府的重要性」。

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佐治亞理工獲得美國防部大量資助

不過，佐治亞理工教務長兼學術事務執行副校長麥克拉夫林（Steven McLaughlin）9月6日向《華盛頓郵報》 表示， 國會5月向該校致信提出的憂慮「全部沒有依據」。但是，他說，鑑於多種因素——包括有問題的夥伴關係、地緣政治和待決的立法——佐治亞理工深圳學院變得不再可行。

麥克拉夫林表示，待決的聯邦法案將禁止與實體清單上的機構合作的美國大學獲得國防部資金。他表示，佐治亞理工研究所每年從聯邦政府獲得數億美元資金。「我們是國防部資助的很大的接收方，國家安全對我們來說有巨大的優先地位。」

中方：等同無端抹黑

據路透社報導，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，將正常學術交流定性為國家安全威脅，等同於「無端抹黑」。發言人在一份聲明中說：「我們反對美國泛化國家安全概念，將教育合作、學術交流政治化、工具化，阻礙正常的科研交流合作。」

（綜合報導）

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