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國內生產總值
是一定時期內，一個區域內的經濟活動中所生產出之全部最終成果（產品和勞務）的市場價值。
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即時新聞
2024年4月16日
2024年4月16日
超乎預期：中國一季度經濟增長5.3%
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深度報導
專訪許成鋼：光靠高科技救不了中國經濟
專訪許成鋼：光靠高科技救不了中國經濟
中國經濟的「痛點」在哪裡？如果要扭轉中國經濟的「頹勢」，究竟該怎麼做？DW專訪經濟學家許成鋼，請他替中國經濟「診斷開藥」。
經濟
2024年3月8日
2024年3月8日
中國兩會聚焦經濟 人大後不舉行總理記者會
中國兩會聚焦經濟 人大後不舉行總理記者會
中國「兩會」4日起登場，總理李強將首次發表政府工作報告；不過，人大會議發言人表示，今年人大閉幕後將不舉行總理記者會。而外界關注焦點仍在於中國經濟，特別是李強將提出多高的經濟增長目標。中國經濟疲軟的當下，兩會能否端出救經濟的實質措施？
經濟
2024年3月4日
2024年3月4日
兩會前瞻：中國經濟怎麼救？
兩會前瞻：中國經濟怎麼救？
上一屆兩會，中國把2023年經濟增長目標訂為「5%左右」，最後官方稱實際增長5.2%。不過，專家向DW表示，去年真實的經濟成長恐怕不到1%。這一次兩會，中國總理李強將首度發表政府工作報告，他會喊出多高的增長目標，又將提出什麼樣的經濟措施？
經濟
2024年3月1日
2024年3月1日
日本名義GDP跌至第四 德國成第三大經濟體
日本名義GDP跌至第四 德國成第三大經濟體
儘管2023年全年經濟增長率達1.9%，日本的名義GDP仍低於德國，從而讓出第三大經濟體的地位。但德國經濟並不景氣，去年下降了0.3%。
經濟
2024年2月15日
2024年2月15日
英國脫歐四周年：脫歐？什麼脫歐？
英國脫歐四周年：脫歐？什麼脫歐？
英國在四年前正式脫離歐盟。未來12個月內，英國即將舉行下屆大選，但已經沒有人再談及脫歐議題。究竟脫離歐盟對英國人帶來了什麼改變呢？
政治
2024年2月4日
2024年2月4日
德國經濟正處於衰退邊緣
德國經濟正處於衰退邊緣
德國聯邦統計局公佈的最新數據顯示，去年第四季度德國GDP環比下降0.3%。經濟研究所Ifo預測，今年第一季度可能再度下滑0.2%。德國多家經濟聯合會共同要求聯邦政府必須採取措施促進經濟復甦。
經濟
2024年1月30日
2024年1月30日
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