中國宣佈對美軍工企業實施反制措施

自賴清德正式就任台灣總統以來，中國方面連續祭出針對美國的制裁。周三，外交部宣佈對包括洛克希德‧馬丁和雷神等在內的12家軍工企業採取制裁，原因一是美國對台軍售，二是華盛頓以涉俄羅斯因素為由對中企實施的制裁。針對這些美國軍工企業的制裁究竟有何殺傷力？它們在中國還有業務嗎？

（德國之聲中文網）中國外交部周三宣佈對12家美國軍工企業以及10名軍工企業高管實施制裁，作為對於美國對台軍售和以涉俄羅斯為由對中國企業實施制裁的回擊。

依據《中華人民共和國反外國制裁法》採取的反制措施包括凍結相關企業的在華資產、不動產和其他各類財產，禁止這些公司的高管入境中國等。相關措施即日起生效。

據美聯社報導，此次被列入制裁名單的企業包括洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin）、雷神公司（Raytheon）以及通用動力（General Dynamics）等美國軍工業集團旗下的公司。被制裁的個人包括諾斯洛普‧格魯曼（Northrop Grumman）公司和通用動力公司的總裁、副總裁等高層主管。

資料照片：洛克希德‧馬丁製造的F-35戰機 圖片來源： picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

中國外交部表示，一段時間以來，美國無視「中方在烏克蘭危機上的客觀公正立場和建設性作用」，以涉俄羅斯因素為由對多家中國實體「濫施非法單邊制裁」，「單邊霸凌和經濟脅迫」行為侵犯中方企業、機構和個人正當合法權益。

此外美國持續對台出售武器也是北京此番祭出制裁的重要原因之一。5月20日賴清德正式宣誓就任台灣總統的當天，中國方面就宣佈對三家參與對台軍售的美國企業實施制裁，包括波音防務、空間與安全集團以及通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司。中國外交部還宣佈對美國威斯康星州前聯邦眾議員麥克‧加拉格爾實施制裁，原因是他「近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權和領土完整、侵犯中方利益的言行」。

加拉格爾今年2月訪問台北與蔡英文會晤 圖片來源： Ben Blanchard/REUTERS

白宮國家安全顧問沙利文在周三對這些制裁加上中國政府之前一天對美國國會前議員邁克‧加拉格爾（Mike Gallagher）的制裁表示「堅決反對」。

制裁：象徵意義大於實際殺傷力？

美聯社指出，目前尚不清楚中方採取的制裁措施會對相關美國軍工企業產生哪些影響，但是這類制裁通常都是象徵意義大於實質作用。

不過，像洛克希德‧馬丁和雷神這樣的大型集團，並非只有軍工業務，雖然目前被列入制裁名單的只是其旗下的軍工企業，但是如果擴大到這些集團整體來看，它們在中國還是有一些業務的。

比如洛克希德‧馬丁旗下的西科斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft）就在上海與中資合資成立了上海西科斯基飛機有限公司，業務內容包括生產民用直升機零件和維修。

雷神公司則是在2020年和聯合技術公司（United Technologies Corporation）重組成為雷神科技公司。而聯合技術公司的主要經營業務包括飛機發動機、直升機、空調系統、電梯等，其中奧的斯電梯公司（OTIS）在中國有較大規模的業務，開設了多個分公司。



（美聯社等）

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