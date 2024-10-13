"四通橋事件"兩周年之際 人權組織呼籲釋放彭立發

2022年10月13日，一名男子在北京鬧市一座立交橋上打出橫幅，呼籲習近平下台，並賦予民眾自由權利。"四通橋事件"兩周年之際，人權組織呼籲中國政府立即釋放涉事男子彭立發。

（德國之聲中文網）2022年10月13年，一名身穿工作服的男子在北京海澱區四通橋上拉開兩條橫幅。一條寫著"不要核酸要吃飯；不要封鎖要自由；不要謊言要尊言；不要文革要改革；不要領袖要選票；不做奴才做公民。"另一條橫幅上寫著："罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平！"稍後，這名男子即被警方帶走，至今下落不明。

2022年11月，北京民眾集會抗議當局的清零政策。 圖片來源： Thomas Peter/REUTERS

事發當時，中國政府正在全境範圍內實施極其嚴苛的"清零政策"，社會經濟生活以及民眾自由受到全面限制。"清零政策"最終在同年11月，引爆了波及中國多個城市的抗議活動，一些示威者手持白紙，高喊"不要核酸要自由"等口號。而這場被稱為"白紙運動"的抗議浪潮的源頭之一，就是在四通橋勇敢打出橫幅的彭立法。

人權組織"人權觀察"中國部副主任王松蓮說:"中國政府可以抓走'四通橋勇士'，但他的被捕激發了更多人為追求自由民主的中國而發聲，彭立發被警察拘捕並強迫失蹤兩年以來，他發出的訊息仍在持續回響。"

「四通橋事件」發生時的一則推文截圖。 圖片來源： @CDTChinese/Twitter

王松蓮說："當人權活動者受到強迫失蹤，國際壓力非常重要，有關各國政府應利用彭立發被強迫失蹤週年的時機關注他的案件，施壓中國政府立即無條件釋放彭立發。"

（人權觀察）

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