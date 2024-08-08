喜憂參半：德國出口大幅下滑 工廠產出上升

（德國之聲中文網）周三（8月7日）發布的官方數據顯示，德國6月出口出人意料地大幅下滑，但工業生產有所上升，這表明歐洲這個最大經濟體正在努力擺脫低迷期。

德國聯邦統計局（Destatis）在一份聲明中表示，6月出口較上月下降了3.4%，降至1277億歐元（約1393億美元）。

這是連續第二個月出口下滑，遠遠低於FactSet調查的分析師預測的1.3%的增長。

與上個月相比，德國6月出口到歐盟的貨物下降了3.4%，而對歐盟以外的出口下降了3.5%。

儘管最美國的出口下降了7.7%，但美國仍然是"德國製造"商品的最大進口國。

德國6月進口了價值1073億歐元的產品，較上月略有增加，其貿易順差為204億歐元。

6月工廠產出增長

一個更積極的消息是，聯邦統計局的數據顯示， 德國6月工廠產出較上月增長了1.4%。

這一增長逆轉了5月的急劇下降，略好於FactSet調查的分析師的預測。

這一增長主要得益於汽車行業和電氣設備製造的改善。

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關鍵製造業的疲軟部分被認為是德國經濟整體放緩的原因之一。德國經濟部警告稱，最新數據並不意味著問題已經結束。

德國經濟部在一份聲明中表示："製造業的商業預期依然暗淡，表明工業活動將保持低迷。"

復甦動力不足

受到多重不利因素的影響，德國經濟在2023年出現萎縮，但今年初有跡象表明其正在復甦。

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最近的數據，以及今年第二季度經濟意外萎縮（GDP環比下降0.1%)，表明這場復甦可能動力不足。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布熱斯基（Carsten Brzeski）說，周三的數據令人"喜憂參半"。他表示："雖然出口下降顯示出持續的結構性弱點，但工業生產的增加至少讓人對下半年工業的微弱反彈仍抱有希望。"

（法新社）

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