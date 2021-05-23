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喀麥隆
喀麥隆共和國位於非洲中西部。
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深度報導
2021年歌德獎章花開三國
2021年歌德獎章花開三國
今年歌德獎章（Goethe-Medaille）的主題是"文化是一種特殊的果汁——在全球社區的網路中"。本年度的獲獎者是喀麥隆公主貝爾、日本作曲家細川俊夫和中國舞蹈藝術家文慧。
文化
2021年5月23日
2021年5月23日
德國留學簽證越來越難申請？
德國留學簽證越來越難申請？
根據一份報告，印度、摩洛哥和喀麥隆的學生必須等待超過一年的時間才能預約到留學德國的簽證申請服務。綠黨批評，漫長的等待時間令人「灰心喪氣」。
社會
2020年1月12日
2020年1月12日
德國貨輪遭海盜襲擊 8名中國人遭綁架？
德國貨輪遭海盜襲擊 8名中國人遭綁架？
一艘德國航運公司的遠洋貨輪在非洲海域遭到襲擊，多名海員遭綁架。有消息稱，其中包括8名中國船員，但並未得到航運公司方面的證實。
政治
2019年8月17日
2019年8月17日
奇博克女學生綁架事件5年後
奇博克女學生綁架事件5年後
恐怖組織博科聖地令居民感到恐懼。在奈及利亞、喀麥隆和尼日爾，去學校讀書的兒童日益減少。
社會
2019年4月15日
2019年4月15日
抵制非洲的「熨胸」陋俗
抵制非洲的「熨胸」陋俗
在非洲國家喀麥隆，至今還存在著一種古老和令女孩子痛苦的陋習：為阻止乳房生長緊裹胸部或者用燒熱的石頭熨燙。現在，一個婦女小組通過在學校進行宣傳活動向這一陋俗宣戰。
文化
2018年10月15日
2018年10月15日
喀麥隆數名村民遭綁
喀麥隆數名村民遭綁
根據路透社報導，喀麥隆北部多個村莊遭遇突襲，多人被武裝分子劫持，其中包括數名兒童。一位軍方發言人表示，劫持者很可能來自恐怖組織「博科聖地」。
2015年1月18日
2015年1月18日
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