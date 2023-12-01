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阿富汗駐華新大使卡裡米（Bilal Karimi）

塔利班急尋投資與盟友 新任駐華大使抵達北京

塔利班急尋投資與盟友 新任駐華大使抵達北京

塔利班新任駐華大使本周五抵達北京。這是塔利班重新掌權阿富汗兩年多以來首次正式向其他國家派遣大使。今年9月，中國也向阿富汗派遣了新大使。
政治2023年12月1日
external

阿富汗塔利班以隆重儀式迎接新中國大使

阿富汗塔利班以隆重儀式迎接新中國大使

在塔利班重新掌權阿富汗後，國際社會不承認他們是阿富汗的合法統治者。只有少數國家在阿富汗設有外交使團，其中就包括中國。如今，中國也成為全球首個向當今阿富汗派出新大使的國家，受到了塔利班的隆重歡迎。
政治2023年9月14日01:17 分鐘
Afghanistan | Nach dem Anschlag in Kabul

一年前，阿富汗戰爭結束塔利班重返政權

一年前，阿富汗戰爭結束塔利班重返政權

一年前，美國宣佈撤離阿富汗行動全部結束，由此歷時20年的阿富汗戰爭也宣告畫上句點，塔利班重返政權，建立一個和平自由阿富汗的理想隨之破滅。
政治2022年8月31日13 張圖
Kabul, Afghanistan | Explosionen in der Nähe von Militärkrankenhaus

喀布爾發生爆炸 死傷慘重

喀布爾發生爆炸 死傷慘重

位於阿富汗首都喀布爾的一所軍事醫院成為襲擊目標。據報導，襲擊者在爆炸後衝入醫院內。這次襲擊很可能是 "伊斯蘭國 "當地分部所為。
政治2021年11月2日
external

從阿富汗到加州 "小喀布爾"

從阿富汗到加州 "小喀布爾"

艾哈邁德成功地離開了阿富汗。他加入了流亡阿富汗人群體，在加利福尼亞州的弗裡蒙特落腳。這位前美軍翻譯不得不離開他的家人，試著一切從頭開始。
政治2021年10月21日03:02 分鐘
Afghanistan Kabul | Neuer Alltag | Taliban machen Bootstour

阿富汗：塔利班沒敵人之後要幹嘛？

阿富汗：塔利班沒敵人之後要幹嘛？

繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。
政治2021年10月17日
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