喀山金磚峰會將臨，印度如何制衡中國？

金磚國家領導人峰會將於10月22日至24日於俄羅斯喀山登場。作為唯一一個與西方結盟以圖制衡中國的金磚國家，印度將如何利用這次機會？

（德國之聲中文網）金磚國家（BRICS）領導人峰會將於10月22日至24日於俄羅斯喀山（Kazan）登場，據稱中國國家主席習近平將會出席。

金磚國家最初指的是巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，但該集團在2024年1月擴展，新增了埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯酋。

這些國家各懷心思。一方面，中國、俄羅斯和伊朗表達了強烈的反西方立場。相對而言，其他成員如沙烏地阿拉伯、阿聯酋和埃及在其與西方的夥伴關係與對中國的強大經濟聯繫之間維持著微妙的平衡。

除了印度和巴西外，其他所有金磚國家成員都參與了中國的"一帶一路"倡議。儘管巴西並未正式加入"一帶一路"，但中國正在努力爭取，因為中國購買了約三分之一的巴西出口產品。

印度是一個獨特的例子，它是其中唯一一個一方面加強與西方的戰略關係、一方面與中國關係緊張的國家。

印中對立主要源於兩國在所謂的"實際控制線"（LAC）上的緊張局勢。這條邊界是兩個亞洲大國之間的事實邊界，但對其具體確切的位置，兩國並未達成共識。

利用金磚利益

世界第一人口大國印度可望成為世界第三大經濟體，僅次於美國和中國。

"俄羅斯的經濟情況很糟糕，缺乏活力。南非和巴西也在經濟上處於掙扎狀態。因此，最初五個國家之間的格局發生了變化。"印度智庫觀察家研究基金會的副主席潘特（Harsh Pant）說。

"新成員的加入使得情況更加混亂。"潘特在接受德國之聲採訪時表示，金磚國家的議程轉向廣泛討論，但沒有產生實質性成果。

對於印度而言，現在是通過與西方建立戰略聯盟來應對中國在印太地區的挑戰，例如"四方安全對話"（Quad）。潘特說，"挑戰在於如何利用像金磚國家這樣的平台，因為其中的矛盾非常明顯，無法掩蓋。"

印度金德爾國際事務學院院長喬利亞（Sreeram Chaulia）認為，金磚集團的性質正在發生轉變。

"如果沒有這次擴展，金磚國家不過是一個空談俱樂部，對印度的戰略或經濟利益沒有太大價值。但現在擴展之後存在競爭，我們不想把這個空間讓給中國。"他在接受德國之聲採訪時說道。

擴展後的金磚國家集團成員佔全球GDP的37%以上，超過歐盟的兩倍。

印度金磚集團中唯一一個一方面加強與西方的戰略關係、一方面與中國關係緊張的國家。 圖片來源： Mike Hutchings/AFP/Getty Images

對抗中國

中國擴展金磚國家的努力，被歐盟和美國視為其尋求更大全球影響力的動作。

"中國確實將金磚國家擴展視為打擊西方的工具，這是他們一直在嘗試的事情。但在這輪擴展中，中國並沒有完全獲得其想要的影響力。"喬利亞說。

最近，中國還支持巴基斯坦加入金磚國家的申請，俄羅斯迅速表示支持。然而，專家表示，作為印度的宿敵，巴基斯坦幾乎沒有機會被該集團接納。

"這些高負債的國家，屢次向國際貨幣基金組織求助，他們能為金磚國家做出什麼貢獻？這將成為一個乞丐俱樂部，而不是一個互助俱樂部。"喬利亞說道。

"我認為金磚國家將面臨競爭，中國不容易掌控或主導該集團，但它確實有很多談判籌碼。"他說。

根據史丹佛大學的研究，中國是世界上最大的貸款提供國，其一半的貸款承諾都集中在發展中國家。

另一方面，儘管印度的經濟規模僅為中國的約五分之一，但它是增長最快的大型經濟體，且擁有世界上最大的人口年輕群體。

即將到來的喀山金磚國家峰會可能會決定一個接納新成員的機制，這是印度一直積極推動的議題。

金磚國家添五名新成員 中國領頭抗衡西方 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

拉攏俄羅斯

印度的另一個關注點是俄羅斯。新德里與莫斯科有著深厚的防務和技術聯繫。有專家認為，印度認為有必要在對俄羅斯的影響力上和中國扯平。

"中國為俄羅斯提供了對抗西方的支撐，而印度無力提供這種支撐，也不願意提供。"潘特說道，"印度在方面的挑戰是如何維持與俄羅斯的關係，以服務於其基本利益，不論是防務、與中亞的聯繫還是能源。"

不過，印度外交部前經濟關係秘書查布拉（Rahul Chhabra）指出，俄羅斯不一定總是與中國琴瑟和諧。

"對於俄羅斯來說，中國並非是一個盲點，他們之間存在一些問題，這些問題不一定每次都浮現，但它們確實存在。"查布拉說道。

領導的機會

曾出席2010年南非金磚國家峰會查布拉表示，金磚國家的擴展也為印度提供了進一步推動其經濟利益的平台。

查布拉強調，金磚國家的獨特之處在於它涵蓋了主要的石油生產國和消費國。

"隨著伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯酋的加入，該集團的石油貿易量約佔全球的40%。"他說。

"如果他們能夠使用金磚國家支付系統和其他機制來結算賬目，將產生巨大的影響。"查布拉在談到集團內關於去美元化的討論時說道。

"當然，這將使中國受益，但也會使我們（印度）受益。"

印度目前在能源需求上嚴重依賴俄羅斯和伊朗。

查布拉強調，在一個多極化的世界中，每個平台都很重要，印度正在為自身利益而努力。"這是一個我們作為創始五國之一，能夠制定規則的平台。"

"這是一張空白的畫布，你可以根據自己的意願來繪製圖畫。"

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