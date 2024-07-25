哪些政要將出席巴黎奧運會開幕式？

中國國家主席習近平將缺席巴黎奧運會，由副主席韓正作為他的「特別代表」出席開幕式。世界其他政要的出席情況如何？

（德國之聲中文網）巴黎奧運會開幕式將於本周五（7月26日）在塞納河上開幕，出席開幕式的國家元首、政府首腦、皇室成員及其代表超過百人。

法國體育大使塞繆爾‧杜克羅克表示：「我們已經準備好迎接整個世界。」

美國第一夫人與中國「特別代表」

81歲的美國總統拜登宣佈不再競選連任，且剛剛從新冠感染中康復，因此不會飛往巴黎，第一夫人吉爾‧拜登已確認前往出席開幕式。

美國現任副總統、正在競選下一任總統的哈里斯的丈夫道格拉斯‧艾姆霍夫將出席閉幕式。

第一夫人吉爾‧拜登將出席奧運會開幕式。 圖片來源： Jacquelyn Martin/AP/picture alliance

中國國家主席習近平也將缺席巴黎奧運會，由副主席韓正作為他的「特別代表」出席開幕式。

俄羅斯被拒，烏克蘭未知

由於俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，巴黎奧運會沒有邀請任何代表普丁政府的俄羅斯官員。

俄羅斯長期以來是夏季奧運會的強國，但由於烏克蘭戰爭，俄羅斯被禁止參加本屆奧運會，只有少數中立運動員例外。

飽受戰爭蹂躪的烏克蘭尚未公佈總澤倫斯基是否會出席長達三個小時的開幕式。

俄羅斯總統普丁沒有收到邀請。 圖片來源： Minh Hoang/AP Photo/picture alliance

新任英國首相斯塔默將出現在塞納河邊的看台上，觀看壯觀的入場儀式，他希望加強與法國的關係。

英國駐法國大使梅娜‧羅林斯表示：「巴黎2024年奧運會不僅對法國是一個大事件，對英國也是。」她說，英國已經售出了本屆奧運會大約50萬張門票。

其他預計出席的歐洲領導人包括德國總理肖爾茨、義大利總統馬塔雷拉、芬蘭總統斯圖布和希臘總理米佐塔基斯。

以色列面臨抗議，總統仍將出席

以色列對加薩的持續轟炸引發了廣泛的抗議。儘管伊朗政府抗議並呼籲禁止以色列參加巴黎奧運會，但以色列總統赫爾佐格將在嚴密保護下出席開幕式。自10月7日哈馬斯襲擊以色列以來，以色列對加薩的轟炸仍在繼續。

巴勒斯坦奧委會主席吉布裡勒‧拉吉布將代表巴勒斯坦權力機構領導人阿巴斯出席巴黎奧運會。

沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼和阿聯酋總統阿勒納哈揚尚未公佈其巴黎行程。土耳其總統艾爾多安和印度總理莫迪是否出席也不確定。但國際奧委會成員、卡達元首阿勒薩尼在巴黎出席了賽前會議。

尚不清楚印度總理莫迪是否會前往巴黎。 圖片來源： Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

英國長公主安妮已抵達巴黎

巴西總統盧拉也不會前往巴黎，委託其妻羅桑傑拉代表國家出席開幕式。阿根廷總統米萊和哥倫比亞總統佩特羅已確認出席。

非洲方面，加蓬總統恩古馬和中非共和國總統圖瓦德拉將出席，但喀麥隆總統比亞的出席尚未正式確認。

新當選的塞內加爾總統法耶將出席，但南非總統拉馬福薩將缺席。

巴黎奧運會開幕正好是尼日爾政變一周年，軍政府派遣體育部官員阿卜杜拉耶‧穆罕默杜出席。

安妮公主將代表英國王室出席巴黎奧運會。 圖片來源： Mark Tantrum/Getty Images

英國國王查爾斯三世的妹妹、長公主安妮，以及摩納哥王子阿爾貝都是國際奧委會成員，已於周一抵達巴黎出席賽前會議。

西班牙國王費利佩六世預計也將出席。丹麥的代表包括國王弗雷德裡克十世和瑪麗女王以及國王的八旬姑姑本尼迪克特公主。

古特雷斯和馬克宏呼籲「奧林匹克休戰」

烏克蘭、加薩、蘇丹、剛果民主共和國和其他地區的戰爭預計不會停止，但奧運會將是進行密集外交活動的機會。

周五，聯合國秘書長古特雷斯將出席巴黎奧運會開幕式，他在預先錄製的當日致辭中呼籲所有衝突各方在巴黎奧運會和殘奧會期間遵守奧林匹克休戰傳統，「放下武器」。法國總統馬克宏也呼籲「奧林匹克休戰」。

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