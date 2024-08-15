哥倫比亞大學校長宣佈辭職

美國哥倫比亞大學校長米努什‧沙菲克(Minouche Shafik)周三（8月14日）宣佈辭職。此前她對校園內親巴勒斯坦示威活動的處理方式一直受到批評。

（德國之聲中文網）在一封致哥倫比亞大學師生的信中，米努什‧沙菲克(Minouche Shafik)表示，在常春藤盟校任職的一年間「在許多重要領域取得了進展」，但「這段時間對我的家人以及我們校園內的其他人造成了相當大的影響。」

她在信中表示，在進行了深思熟慮之後她決定辭職，「這將使哥倫比亞大學更好地應對未來的挑戰」。

今年春季，哥倫比亞大學同美國境內不少高校一樣，都曾發生大規模親巴勒斯坦抗議活動。抗議者在校園內建立了一個抗議營地，一棟建築也被臨時佔用和損壞。校長沙菲克因給予抗議活動過多自由以及未對校園內的反猶太主義採取足夠行動而受到批評。親巴勒斯坦一方則批評她最終允許警察鎮壓抗議活動。在此期間許多人被捕。

自2023年10月加薩戰爭爆發以來，美國許多大學都爆發了抗議活動，這反映了美國社會在中東衝突問題上的分歧。

學術機構一直努力在維護言論自由和抗議權利以及保護猶太學生和教師的安全需求之間獲取平衡。

美國大學校園抗議活動席捲各地 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

沙菲克是今年年初參加「美國高校反猶太主義聽證會」的高校校長之一，也是繼哈佛大學前校長克勞丁‧蓋伊（Claudine Gay）和賓夕法尼亞大學前校長利茲‧馬吉爾（Liz Magill）後，第三位在巴以衝突引發的美國校園動亂中辭職的藤校校長。

在聽證會上，眾議院共和黨人和民主黨人都指責美國高校負責人迴避有關校園反猶太主義的問題。

在沙菲克宣佈辭職的幾天前，哥倫比亞大學三名院長已辭職，因為調查人員稱他們在校園討論猶太人生活和反猶太主義時交換了貶損性簡訊。

沙菲克之前曾領導倫敦經濟學院，她在學術界之外的成就也不可小覷。她曾在世界銀行、英國國際發展部、國際貨幣基金組織和英格蘭銀行任職。

在沙菲克被任命時，哥倫比亞大學董事會主席喬納森‧拉文 (Jonathan Lavine) 曾將她描述為一位「對高等教育機構在解決世界上最複雜問題方面能夠且必須發揮的重要作用有著不可動搖的信心」的領導者。

（德新社、美聯社）

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