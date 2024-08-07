哈馬斯任命辛瓦爾為其新領導人

哈馬斯任命辛瓦爾為其新領導人2024年8月7日
（德國之聲中文網）哈馬斯對辛瓦爾的任命令以色列感到憤怒。上周，哈馬斯領導人哈尼亞在德黑蘭遭刺殺，而以色列目前正在就伊朗可能發起的報復行動進行準備。
以色列外交部長卡茨表示，對辛瓦爾的任命「讓人更有理由更快地消滅他，並將這一卑鄙的組織從地球清除出去。」
從2017年以來，辛瓦爾一直是極端武裝哈馬斯的領袖之一，十月七日恐怖襲擊發生之後，以色列將辛瓦爾列入「死亡名單」，此後此人一直未公開露面。
哈馬斯一名高級官員對法新社表示，選舉辛瓦爾當哈馬斯領導人是該組織「將繼續走抵抗道路的訊號」。哈馬斯的盟友黎巴嫩真主黨民兵對辛瓦爾當選表示祝賀，並宣稱，辛瓦爾當選足以說明，敵人通過暗殺哈馬斯高級領導人並不能達到目的。
觀察家普遍認為，同此前生活在卡達的上屆領導人哈尼亞相比，辛瓦爾並不願意認同加薩停火協議。美國賽德情報集團（SITE Intelligence Group）總裁卡茨（Rita Katz）表示：「哈尼亞死後，簽署停火協議本就已經變得非常困難，而辛瓦爾當選之後，這種可能性就更加渺茫了。」
以軍發言人哈加裡在接受沙烏地阿拉伯「阿拉伯電視台」採訪時表示，「辛瓦爾的歸宿只有一個，那就是早日回到戴夫及其他十月七日的恐怖分子的身邊。」 七月中旬，哈馬斯軍事首領戴夫死於以軍的精準空襲。以色列譴責戴夫應對「謀殺數千名無辜平民」負責。
被稱為「汗尤尼斯屠夫」的辛瓦爾是哈馬斯早期創建者之一，1962年生於加薩地帶南部汗尤尼斯的難民營中。其父母來自目前屬於以色列的海濱城市阿什凱隆附近。辛瓦爾曾在以色列監獄中度過20多年時光，並在此期間學會了流利的希伯來語。巴勒斯坦第一次抵抗運動期間，八十年代初，哈馬斯初具規模，而辛瓦爾則參與了哈馬斯武裝力量「卡桑旅」的建設。哈馬斯成立初期，辛瓦爾主要負責從組織內部清除向以色列通風報信者，因其行事方式極其野蠻粗暴，因而獲得了「汗尤尼斯屠夫」的稱號。
（法新社，德廣聯）
© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。