哈馬斯任命辛瓦爾為其新領導人

周三，以哈戰爭進入第十一個月之際，哈馬斯任命辛瓦爾（Yahya Sinwar）為其新一屆領導人。辛瓦爾被認為是十月七日哈馬斯對以色列恐怖襲擊行動的幕後策劃者。

（德國之聲中文網）哈馬斯對辛瓦爾的任命令以色列感到憤怒。上周，哈馬斯領導人哈尼亞在德黑蘭遭刺殺，而以色列目前正在就伊朗可能發起的報復行動進行準備。

以色列外交部長卡茨表示，對辛瓦爾的任命「讓人更有理由更快地消滅他，並將這一卑鄙的組織從地球清除出去。」

從2017年以來，辛瓦爾一直是極端武裝哈馬斯的領袖之一，十月七日恐怖襲擊發生之後，以色列將辛瓦爾列入「死亡名單」，此後此人一直未公開露面。

去年十月七日，哈馬斯對以色列發動大規模恐怖襲擊。圖為襲擊現場留下的車輛。 圖片來源： RONEN ZVULUN/REUTERS

哈馬斯一名高級官員對法新社表示，選舉辛瓦爾當哈馬斯領導人是該組織「將繼續走抵抗道路的訊號」。哈馬斯的盟友黎巴嫩真主黨民兵對辛瓦爾當選表示祝賀，並宣稱，辛瓦爾當選足以說明，敵人通過暗殺哈馬斯高級領導人並不能達到目的。

觀察家普遍認為，同此前生活在卡達的上屆領導人哈尼亞相比，辛瓦爾並不願意認同加薩停火協議。美國賽德情報集團（SITE Intelligence Group）總裁卡茨（Rita Katz）表示：「哈尼亞死後，簽署停火協議本就已經變得非常困難，而辛瓦爾當選之後，這種可能性就更加渺茫了。」

以軍發言人哈加裡在接受沙烏地阿拉伯「阿拉伯電視台」採訪時表示，「辛瓦爾的歸宿只有一個，那就是早日回到戴夫及其他十月七日的恐怖分子的身邊。」 七月中旬，哈馬斯軍事首領戴夫死於以軍的精準空襲。以色列譴責戴夫應對「謀殺數千名無辜平民」負責。

被稱為「汗尤尼斯屠夫」的辛瓦爾是哈馬斯早期創建者之一，1962年生於加薩地帶南部汗尤尼斯的難民營中。其父母來自目前屬於以色列的海濱城市阿什凱隆附近。辛瓦爾曾在以色列監獄中度過20多年時光，並在此期間學會了流利的希伯來語。巴勒斯坦第一次抵抗運動期間，八十年代初，哈馬斯初具規模，而辛瓦爾則參與了哈馬斯武裝力量「卡桑旅」的建設。哈馬斯成立初期，辛瓦爾主要負責從組織內部清除向以色列通風報信者，因其行事方式極其野蠻粗暴，因而獲得了「汗尤尼斯屠夫」的稱號。



（法新社，德廣聯）

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