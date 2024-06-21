哈貝克：德國對華戰略需要「更新」

德國經濟部長哈貝克周五結束對韓國的訪問後飛往北京。在開啟為期三天的訪華之旅時他表示德國政府需要「更新」對華政策，進行更具有長期性的戰略規劃。對於歐中之間的貿易爭端他表示，自己訪華期間不可能解決歐中貿易衝突。

（德國之聲中文網）德國經濟部長兼副總理哈貝克周五飛抵北京，開啟為期三天的訪華執行。據路透社報導，周五晚間，他在德國駐北京大使館為他舉辦的招待會上呼籲德國「更新」對華政策。

「我們遲早要更新我們的中國戰略」，哈貝克指出，目前尚不清楚兩國關係的中期發展前景如何。但他認為，必須要更新對華策略，以及建立一份更長期的規劃。「我這麼說，是因為我相信中國人一定有他們自己的（德國政策規劃）。」

這位來自綠黨的經濟部長還指出，一些具體的政策領域，以及貿易和氣候保護等方面，都需要在這份中長期的對華戰略規劃中得到體現。「一項戰略意味著我們要著眼未來，至少要指明一條通往未來的道路——哪怕這個未來永遠不會像我們描述的那樣發生。」

一年前，德國政府出台了一份中國戰略文件，其中將中國定義為合作夥伴的同時，也將其視為競爭者和體制性對手。

「我訪華期間不可能解決歐中貿易衝突」

目前德中關係所面臨的最大挑戰之一，就是歐盟與中國之間的貿易爭端。此前哈貝克在結束對韓國訪問、飛往北京前表示，希望接下來一段時間歐中貿易爭端能夠找到解決方案或者「以解決問題為目標的方式方法」。「如果我的訪問能對此作出一份貢獻，那會是一件好事。不過，現在來看，充滿挑戰。」

哈貝克同時表示：「我在中國期間解決這一衝突，是不可能的。我也完全不能代表歐盟來談判。」

哈貝克還表示，德國作為歐洲最大的國家和最大的汽車生產國，無疑有著特殊的地位。他表示，行前還與歐盟貿易專員東姆布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）會談。如今，他希望鼓勵雙方展開對話，尋找達成一致的要點。

中國商務部發言人周五表示，歐方不斷升級貿易摩擦，並可能引發「貿易戰」，責任完全在歐方。

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歐盟宣佈將自7月對中國產電動汽車徵收懲罰性關稅後，北京對歐盟豬肉製品展開反傾銷調查。此外，中國政府還有可能對2.5升排量以上的乘用車加徵關稅。而德國製造商可能首當其沖受到影響。

德國駐華大使傅融（Patricia Hildegard Flor）在機場歡迎哈貝克 圖片來源： Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

德國對華出口5月下降

與此同時，德國聯邦統計局周五發布的數字，德國對華出口5月同比下降14%，至75億歐元。德國對美國出口則上升4.1%，至130億歐元。由此，美國仍是「德國製造」產品最重要的接收國。

經濟學者認為，德中貿易疲弱有多個因素：中國自身如今生產更高價值的產品；德國企業更多在中國本土生產；地緣政治因素如台海緊張可能加劇相關趨勢。

中國如今已不再是德國最重要的貿易夥伴。今年第一季度，美國取代中國成為德國最大的商品進出口國。2023年，中國還曾以約2530億歐元連續第八年保持德國最大的貿易夥伴國地位，不過僅微弱領先於美國。

討論公平競爭

哈貝克周五展開為期三天的訪華之行。抵達北京後，哈貝克首先與多個歐盟國家大使會晤。哈貝克在北京將與商務部長汪文濤、工業部長金壯龍會晤。此後，他還將訪問上海和杭州。除參觀企業外，哈貝克還將與大學生展開交流。

另據德新社報導，哈貝克此行將不會與中國總理李強舉行會晤。德國聯邦經濟部代表團周五傳出的消息稱，原本希望能安排在周六的這一日程「無法在上午起飛之前實現」。哈貝克計劃於周六繼續前往上海。

此次亞洲訪問前，哈貝克表示：中國是面對全球挑戰、如氣候保護不可或缺的夥伴。中國在安全問題上也扮演著重要的地緣政治角色，如在俄羅斯入侵烏克蘭的衝突上等。與此同時，對許多德國企業來說，中國作為產地、創新中心以及採購和銷售市場繼續具有重要的意義。「因此重要的是，我們繼續保持對話，並討論公平、平等的競爭條件。」

哈貝克訪問韓國期間參觀韓朝非軍事區 圖片來源： Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

參觀韓朝非軍事區

在韓國訪問期間，哈貝克參觀了韓朝非軍事區。他說，「這與我們兩德分裂時的邊境很不一樣」，但還是讓他聯想到德國的歷史。哈貝克說，這次參觀讓他想到朝鮮半島的歷史、戰爭、血腥的戰鬥、分裂，也想到俄羅斯總統普丁訪問北韓後帶來的威脅。

（德新社、路透社）

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