「戰塑」— 海洋垃圾「變」藝術裝置

全球每年有超過2000萬噸塑料洩露到環境中，超90%的塑料未被回收利用。中國是全球最大的塑料生產國，一位藝術家將塑料垃圾做成藝術裝置，以呼籲關注海洋環保。

（德國之聲中文網）中國廟島群島的一片被遺忘的海灘上，烏雲密佈，藝術家傅俊生（Fu Junsheng 音譯）在堆積如山的塑料垃圾中穿行，尋找創作靈感。

中國是世界上最大的塑料生產國，而廟島群島--作為一個小眾旅遊目的地--正處於幾個經濟發達的東部半島的交匯處。

每次風暴都會將一波一波的漂浮垃圾沖上群島的白色沙灘。八年前，傅俊生決定將這些垃圾作為他藝術創作的媒介和想要傳遞的訊息。

"我們這一代人見證了社會的快速發展。在這個過程中，我們經常忽視了自然，有時甚至是完全忽視了它，" 傅俊生在他的工作室向法新社展示用海上塑料垃圾新創作的作品時說道。

最引人注目的作品之一由將近900只人字拖組成，陳列在他創作的海景油畫前。

"（海洋垃圾）承載著我們的日常生活，承載著我們每一個人的生活，"他說道。

傅俊生收藏的最古老物品是一包來自1993年的泡麵袋。

儘管暴露在自然環境中超過30年，它依然完好無損，幾乎沒有腐爛降解的跡象。

"（這樣的物品）不會消失，而是會分解成微小的顆粒，最終被海洋生物吞食，最後又被我們吃進體內，" 傅俊生解釋道。

"這個過程肉眼是看不到的。"

塑料污染和日常生活息息相關：不易降解的泡麵的塑料包裝也造成很大環境污染 圖片來源： YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

廟島群島位於朝鮮半島对面。本周，來自世界各地的談判代表聚集在韓國釜山試圖達成一項旨在遏制塑料污染的國際條約。

傅俊生在海灘撿垃圾的過程中發現過來自韓國的打火機和咖啡瓶。

"海洋生態保護需要不同國家和地區的人們共同努力，"他說。

"這不是一個局部地區性的問題，而是一個廣泛的、全球性的問題。"

在青島附近上大學時，傅俊生對1980年代末以來中國快速城市化對環境造成的影響產生興趣。

如今，中國工廠生產的塑料數量居世界首位--官方數據顯示，2023年中國塑料產量高達7500萬噸。

根據官媒數據，雖然中國並不是全球最大的塑料污染國，但其14億人口在2022年共產生了6300萬噸塑料垃圾。

其中大部分被回收、填埋或焚燒--各佔約30%--還有7%被直接丟棄。

傅俊生認為，雖然完全禁塑不現實，但關鍵在於以一種"更可控、更精確的方式"使用塑料。

全球範圍内，有超過90%的塑料沒有被回收利用，每年有超過2000萬噸塑料洩露進環境中，且往往都是在使用幾分鐘後就被丟棄。

全球每年有超過2000萬噸塑料洩露到環境中 圖片來源： FRED DUFOUR/AFP

"人們往往從個人角度看待和處理這些問題，但環境問題是全人類共同面臨的挑戰，"他說道。

多年來，傅俊生收集了無數物品--大多是日常生活用品，如兒童玩具、氣球、牙刷和瓶子。

他的目標是讓公眾意識到海洋污染與日常生活息息相關。

他在網上發布的一件作品，是用不同顏色的塑料碎片拼成的一道彩虹；另一件作品則是一個被憋了氣的充氣娃娃，周圍擺了幾十隻五顏六色的橡膠手套。

還有一個展台上擺放了一排用過的化妝品和洗護用品。

"這些產品的本意是為了讓我們用了之後變得更乾淨、更美麗，" 傅俊生說。

"但它們最終往往流入海洋，污染水源，破壞海洋生態系統，最終讓我們的世界變得不再美麗。"

用塑料垃圾做大理石紋花磚 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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