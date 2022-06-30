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周永康
1942年生人，中共前高層領導人。
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深度報導
客座評論：習近平的「反腐新訊號」該如何解讀？
客座評論：習近平的「反腐新訊號」該如何解讀？
中共政治局前不久舉行的集體學習再次聚焦反腐，習在這次集體學習上發出了反腐新訊號，指反腐敗鬥爭是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭。習在二十大還有幾月就要召開的時候講這番話，究竟意在何為？
政治
2022年6月30日
2022年6月30日
被限制出境 周永康兒媳再發聲
被限制出境 周永康兒媳再發聲
習近平反腐運動中落馬的最高層官員、前中央政法委書記周永康的兒媳黃婉近日連續在推特上發文，稱自己被限制出境，並透露在此前監禁期間受到酷刑。
政治
2019年7月4日
2019年7月4日
推特現"周永康兒媳黃婉"發帖 道歉並稱也在維權
推特現"周永康兒媳黃婉"發帖 道歉並稱也在維權
多家海外華文媒體關注自稱是周永康兒媳黃婉的推特號近日發布訊息，稱兩個月未見到丈夫周濱，不知他是否安全。該推特號還發訊息，向周永康在任期間遭受不公待遇的公民道歉，稱自己也踏上維權路。
政治
2019年2月4日
2019年2月4日
孟宏偉事件：迄今為止發生了什麼？
孟宏偉事件：迄今為止發生了什麼？
國際刑警組織丟了自己的主席，在外界看來，孟宏偉事件很是離奇，也頗具諷刺意味。我們現在來為您梳理一下事件迄今的發展線索。
政治
2018年10月11日
2018年10月11日
孟宏偉妻擔心生命安全 採訪時中國使領館來電
孟宏偉妻擔心生命安全 採訪時中國使領館來電
孟宏偉的夫人在接受CNN面對面採訪時說，丈夫是「正直的人、嚴格守法的人」，並表示擔心自己和孩子的生命安全。孟宏偉發給她的最後簡訊是一把刀子。而消息人士則對《南華早報》否認了孟宏偉與周永康相關聯的傳聞。
政治
2018年10月10日
2018年10月10日
雙學三子：上訴雖成功 民主輸一仗
雙學三子：上訴雖成功 民主輸一仗
「雙學三子」黃之鋒、周永康和羅冠聰，就「公民廣場案」刑期覆核上訴，香港終審法院裁定三人上訴得直，恢復原審時判決，毋須監禁。不過，判決認為該案涉及暴力，也肯定了上訴庭更嚴苛的判刑指引。重獲自由的三子表示，松一口氣卻心情沉重。
政治
2018年2月6日
2018年2月6日
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