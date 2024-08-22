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中國女權倡議者：白紙前線女性身影不會消失
白紙運動後，年輕的中國倡議群體在海外「遍地開花」，不約而同以女權和性少數權益為核心關注。紐約、倫敦和東京女權社群的組織者接受DW訪問，回顧兩年來她們如何從聲援白紙開始，聚焦女權議題，進而挑戰海外民主運動既有的父權結構。
人權
2024年11月27日
2024年11月27日
「雪餅案」一審宣判 中國公民倡議社群再遭重擊
黃雪琴、王建兵大約3年前因組織友人間的交流聚會而被捕，如今在廣州遭判刑。著名女權倡議者呂頻向DW形容此案「荒謬」；兩人的朋友則說，這顯示政府輕易就能摧毀公民社會長期經營的社群。
人權
2024年6月14日
2024年6月14日
從英美到台灣 海外如何不忘「六四」？
「六四」35週年前夕，DW親訪英國與美國的紀念活動現場，見證海外離散港人以及流亡民運人士如何重新敘說對「六四」的記憶。台灣也將在「六四」當天舉辦紀念晚會，此外亦有人藉藝術展與繪本回憶「六四」。
政治
2024年6月3日
2024年6月3日
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周昱君 的更多報導
德國學生到台積電實習 有哪些收穫？
德國學生到台積電實習 有哪些收穫？
2024年春天，台灣與德國展開史上首次半導體人才培育合作，替台積電德國廠所需的人力做準備。其中，2位就讀德勒斯登工業大學的25歲女孩，在培訓結束離台前接受DW採訪，分享她們對文化差異的感受，還有對女性投入半導體業的看法。
文化
2024年8月22日
2024年8月22日
05:09 分鐘
台積電德國廠動土 如何克服文化差異？
台積電德國廠動土 如何克服文化差異？
台積電德勒斯登廠正式動土，對德國來說，這是歐洲達成「晶片自主」的重要里程碑。德國經濟辦事處處長蘭依樺、薩克森邦駐台辦事處的處長金郁夫在動土前接受DW訪問，兩人都樂見新廠發展，但也都提到文化上的挑戰。
技術
2024年8月20日
2024年8月20日
中國登檢扣押台灣漁船 專家：海上法律戰升級
中國登檢扣押台灣漁船 專家：海上法律戰升級
一艘台灣漁船在金門海域遭中國海警強制登檢扣押，此事再度引發台海兩岸軒然大波。多位專家告訴DW，此案顯示中國欲以海警執法鞏固對台海的「管轄權」，且背後具有強烈的「法律戰」意圖。
政治
2024年7月3日
2024年7月3日
董軍、台海、南海：香格里拉對話的三大看點
董軍、台海、南海：香格里拉對話的三大看點
專家向DW指出，本屆「香格里拉對話」是外界第一次觀察中國新任防長董軍如何應對外界，可說是這次的「主秀」。此外，美中防長預料將會晤、菲律賓總統「有備而來」的主題演說，也是重要焦點。
政治
2024年5月31日
2024年5月31日
台灣立法院攻防戰：「國會改革」爭議重點一次看
台灣立法院攻防戰：「國會改革」爭議重點一次看
賴清德甫上任總統，台灣爆發2014年「太陽花運動」之後最大規模的街頭運動，抗議在野黨在立法院推動的國會職權修法草案。過去一週，議場內上演「武鬥」，議場外數萬示威民眾高喊「沒有討論，不是民主」。DW整理此次修法為何引發重大爭議。
政治
2024年5月29日
2024年5月29日
中國宣佈環台軍演 專家：升高壓力但風險可控
中國宣佈環台軍演 專家：升高壓力但風險可控
台灣新總統賴清德上任不久，中國發動環台軍演。相較過去，這是首次包含金、馬等外離島。有專家向DW表示，北京希望展現有能力全面封鎖台灣。從軍演的名稱看來，後續還可能有其他演習，再進一步升高壓力。
政治
2024年5月23日
2024年5月23日
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