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周昱君 的精選報導

圖為2022年12月3日在德國柏林中國大使館外的白紙抗爭。（資料照）

中國女權倡議者：白紙前線女性身影不會消失

白紙運動後，年輕的中國倡議群體在海外「遍地開花」，不約而同以女權和性少數權益為核心關注。紐約、倫敦和東京女權社群的組織者接受DW訪問，回顧兩年來她們如何從聲援白紙開始，聚焦女權議題，進而挑戰海外民主運動既有的父權結構。
人權2024年11月27日
圖為中國獨立記者黃雪琴。據倡議人士消息，2021年她被捕前夕本來計劃飛往英國留學，卻突然遭到逮捕。（資料照）

「雪餅案」一審宣判 中國公民倡議社群再遭重擊

黃雪琴、王建兵大約3年前因組織友人間的交流聚會而被捕，如今在廣州遭判刑。著名女權倡議者呂頻向DW形容此案「荒謬」；兩人的朋友則說，這顯示政府輕易就能摧毀公民社會長期經營的社群。
人權2024年6月14日
圖為在英港人羅冠聰6月1日在英國倫敦近郊參加紀念「六四」35週年與「反送中」5周年的活動。

從英美到台灣 海外如何不忘「六四」？

「六四」35週年前夕，DW親訪英國與美國的紀念活動現場，見證海外離散港人以及流亡民運人士如何重新敘說對「六四」的記憶。台灣也將在「六四」當天舉辦紀念晚會，此外亦有人藉藝術展與繪本回憶「六四」。
政治2024年6月3日
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德國學生到台積電實習 有哪些收穫？

德國學生到台積電實習 有哪些收穫？

2024年春天，台灣與德國展開史上首次半導體人才培育合作，替台積電德國廠所需的人力做準備。其中，2位就讀德勒斯登工業大學的25歲女孩，在培訓結束離台前接受DW採訪，分享她們對文化差異的感受，還有對女性投入半導體業的看法。
文化2024年8月22日05:09 分鐘
20日，德國總理肖爾茨、歐盟委員會主席馮德萊恩等人在德勒斯登出席歐洲半導體公司（ESMC）的動土典禮。

台積電德國廠動土 如何克服文化差異？

台積電德國廠動土 如何克服文化差異？

台積電德勒斯登廠正式動土，對德國來說，這是歐洲達成「晶片自主」的重要里程碑。德國經濟辦事處處長蘭依樺、薩克森邦駐台辦事處的處長金郁夫在動土前接受DW訪問，兩人都樂見新廠發展，但也都提到文化上的挑戰。
技術2024年8月20日
圖為台灣海巡署官員3日召開記者會說明澎湖漁船遭中國登檢扣押案。

中國登檢扣押台灣漁船 專家：海上法律戰升級

中國登檢扣押台灣漁船 專家：海上法律戰升級

一艘台灣漁船在金門海域遭中國海警強制登檢扣押，此事再度引發台海兩岸軒然大波。多位專家告訴DW，此案顯示中國欲以海警執法鞏固對台海的「管轄權」，且背後具有強烈的「法律戰」意圖。
政治2024年7月3日
圖為中國國防部長董軍4月出席上海合作組織會議。（資料照）

董軍、台海、南海：香格里拉對話的三大看點

董軍、台海、南海：香格里拉對話的三大看點

專家向DW指出，本屆「香格里拉對話」是外界第一次觀察中國新任防長董軍如何應對外界，可說是這次的「主秀」。此外，美中防長預料將會晤、菲律賓總統「有備而來」的主題演說，也是重要焦點。
政治2024年5月31日
21日，據台灣民間團體統計共有3萬人聚集在立法院附近，抗議國會職權修法。許多人把這場示威比擬為十年前的「三一八太陽花運動」，許多示威者亦手持太陽花。

台灣立法院攻防戰：「國會改革」爭議重點一次看

台灣立法院攻防戰：「國會改革」爭議重點一次看

賴清德甫上任總統，台灣爆發2014年「太陽花運動」之後最大規模的街頭運動，抗議在野黨在立法院推動的國會職權修法草案。過去一週，議場內上演「武鬥」，議場外數萬示威民眾高喊「沒有討論，不是民主」。DW整理此次修法為何引發重大爭議。
政治2024年5月29日
中國23日宣佈為期2天的環台軍演，這次特別的是把台灣的外島與離島也納入範圍。圖為23日的基隆港一景。

中國宣佈環台軍演 專家：升高壓力但風險可控

中國宣佈環台軍演 專家：升高壓力但風險可控

台灣新總統賴清德上任不久，中國發動環台軍演。相較過去，這是首次包含金、馬等外離島。有專家向DW表示，北京希望展現有能力全面封鎖台灣。從軍演的名稱看來，後續還可能有其他演習，再進一步升高壓力。
政治2024年5月23日
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