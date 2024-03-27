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同性戀

同性戀是以同性為對象建立起親密關係，或以此性傾向做為主要自我認同的行為或現象

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即時新聞

2024年3月27日

台灣、尼泊爾之後 泰國也將實現同性婚姻合法化

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深度報導

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香港同性伴侶的困境：我要如何才能成為母親？

香港同性伴侶的困境：我要如何才能成為母親？

在香港，只有已婚女性才被允許接受生育治療，香港法律至今不承認同性婚姻。 一對女同夫婦現在正尋求出國生子，這是一個昂貴且漫長的選擇，而且還伴隨著法律上的複雜問題。
社會2024年3月21日02:55 分鐘
梵蒂岡准許神父為同性伴侶祝福

教皇方濟各允許教會為同性伴侶祝福

教皇方濟各允許教會為同性伴侶祝福

梵蒂岡宣佈允許神父為同性未婚伴侶祝福，但同時表示，祝福並不代表教會對同性關係的認可，祝福也不得以祝福婚姻的宗教儀式進行。
社會2023年12月19日
圖為2020年的台灣同志遊行。

客座評論：台灣「同志大遊行」熱鬧氣氛下的隱憂

客座評論：台灣「同志大遊行」熱鬧氣氛下的隱憂

台灣的「同志大遊行」向來是氣氛熱鬧，而今年不只是同性婚姻通過4年，政府在跨國同婚方面也大幅開放，但是實際生活中，台灣 LGBTQ+社群還是不見得能夠「驕傲地做自己」。
政治2023年10月27日
2023年5月的一個調查發現，香港有60%市民支持同性婚姻

香港同婚判決遺下哪些方向與未知數？

香港同婚判決遺下哪些方向與未知數？

歷經五年訴訟，香港迎來同性伴侶平權的歷史性裁決--儘管不是全勝，仍被視為重大突破。在未來兩年，社會將要討論一套新機制承認同性伴侶的法律地位，有哪些焦點？在判決帶來的曙光之中還有什麼迷霧？
政治2023年9月7日
香港終審法院首次直接審理同性婚姻的案件

香港終審法院：政府須使同性伴侶關係合法化

香港終審法院：政府須使同性伴侶關係合法化

香港終審法院周二做出裁決，要求香港政府制定法律框架，使同性伴侶基本社會需求合法化。但這不意味著同性伴侶將獲得完整的婚姻權利。
社會2023年9月5日
李元鈞是台灣MeToo運動中，第一位出面指控王丹的台灣男子。7月18日，他前往台北地檢署配合調查。

MeToo的代價：王丹事件折射的同志困境

MeToo的代價：王丹事件折射的同志困境

「我們不要就這樣算了」——但代價是什麼？對於同志來說有何不同？情慾試探與身體界線又該如何拿捏？DW訪問王丹性騷疑案的2名指控者及多名專家，試圖深入理解性少數族群的MeToo困境。
政治2023年7月19日
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