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同性戀
是一種性取向，指一個人在性愛、心理、情感上的興趣主要對象均為同性別的人。
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深度報導
德國首位「性別流動」模特兒
德國首位「性別流動」模特兒
白天在聯邦議院工作，晚上在伸展台走秀。菲利斯‧尼德（Felix Nieder）是德國最成功的男模之一，他可以穿著男裝或女裝走秀，風格百變。「性別流動」是他對自己性別的認同。
多樣化
2024年3月15日
2024年3月15日
03:03 分鐘
德國男性的「厭女症」有多嚴重？
德國男性的「厭女症」有多嚴重？
自封為「仇女者」的美國網紅Andrew Tate在德國居然有眾多擁躉？一項有關男子主義的問卷調查居然得出了令人震驚的結果。對女性的偏見仇視在德國究竟毒害有多深？
社會
2023年6月17日
2023年6月17日
德國公佈新法草案：改變姓名和性別將變得容易
德國公佈新法草案：改變姓名和性別將變得容易
按照德國現行法律，需要經過兩名專家評估和法院裁決才能合法改變一個人的性別。德國政府本周提交的新法草案取消了這一規定。
社會
2023年5月14日
2023年5月14日
長平觀察：「爸媽，想告訴你們，我的生活西化了」
長平觀察：「爸媽，想告訴你們，我的生活西化了」
今年的奧斯卡，「亞裔大放異彩」？時評作家長平分析了好萊塢的東方主義冷血表演，以及它與中國文化宣傳的契合。
政治
2023年3月17日
2023年3月17日
納粹對性少數的迫害多年來被遺忘
納粹對性少數的迫害多年來被遺忘
性少數群體在納粹統治時期曾遭遇過最嚴酷的折磨，他們被監禁，被送到集中營，強迫做最苦最累的勞工。從今以後，德國紀念納粹受害者，他們也將是其中一員。
政治
2023年1月27日
2023年1月27日
印尼新法禁婚外性行為 違者可入獄一年
印尼新法禁婚外性行為 違者可入獄一年
印度尼西亞議會批准的一項新法引起了廣泛爭議。該法禁止婚外性行為，違者將被判處最多一年監禁。
社會
2022年12月6日
2022年12月6日
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