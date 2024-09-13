各方交鋒在香山 習近平澤倫斯基下月會晤？

周五，中國國防部長董軍在香山論壇上發表的講話中稱，中國將加強同鄰國的軍事關係。與會的烏克蘭代表透露，下月澤倫斯基可能會晤習近平。

（德國之聲中文網）董軍在其涉及內容極其廣泛的講話中，努力尋求全球南方國家的支持，並暗諷西方國家的干涉行為。董軍表示，大國必須承擔起維護全球安全的職責，摒棄「零和思維」，不搞以大欺小，恃強凌弱。董軍表示，在一個多極化的世界裡，任何一方都無法置之度外，「國家不論大小貧富，都應該有平等的權利參與國際事務，表達自己的需求，維護自身的合法權益。」

董軍在其涉及內容廣泛的演說中，並未直接提及美國。儘管中美兩國間在南中國海、台灣等議題上分歧依舊，華盛頓還對北京同俄羅斯的緊密關係表示擔憂，但中美兩國的軍方聯絡已經有所恢復。

董軍表示，中國願與周邊國家加強軍事聯絡，並「加深和擴展同發展中國家的軍事關係」。他表示，面對地區問題，區域內的國家應聯合自強，維護地區的和平安寧，「真正將地區的安全主導權牢牢掌握在自己手中」。董軍說：「我們應該放下傲慢和偏見，永遠不干涉別國內政，侵犯別國權益」。

作為國防部長，董軍主要負責軍事外交，但他並不是中國最高軍事指揮機構-中央軍事委員會的成員。海軍出身的董軍是在去年12月一次高層反腐行動後晉升國防部長一職的。

台灣中央社報導稱，同前幾次香山論壇的主旨講話相比，此次中方的主旨講話要溫和得多。董軍的講話中也未直接提及台灣議題。

代表美國政府出席本次論壇的是美國國防部負責中國、蒙古和台灣事務的助理副部長蔡斯（ Michael Chase）。五角大樓稱，論壇結束後，蔡斯還將與中國軍方舉行會晤。據悉，雙方可能談論中國與菲律賓近期在南海的摩擦事宜。菲律賓是美國的盟友，但在今次香山論壇期間，中方一名軍事官員表示，「如果中國和菲律賓在南海發生衝突，不會引發中美之間的衝突。」

儘管也有國家派遣部長級官員出席香山論壇，但不同於歷史悠久的新加坡香格里拉對話，西方國家通常只會安排級別較低的官員參加香山論壇。

俄羅斯：北約計劃向烏克蘭派兵

俄羅斯副國防部長弗明（Alexander Fomin）在論壇期間表示，美國正在試圖遏制中俄，同時通過建立新的安全聯盟為在亞洲的戰爭做準備。

福明說：「俄羅斯和中國支持建立一個基於平等和相互尊重的公正、多極化世界秩序。」

談及俄烏戰爭，他表示，「為了迫使俄羅斯按照基輔的條件進行談判，北約國家正在計劃向烏克蘭派兵。這是一場危險的游戲，可能導致核大國之間的直接衝突。」

習近平、澤倫斯基下月會晤？

在全球衝突中，中國急於扮演負責任大國的角色，但自身卻在東亞被一系列領土爭端所困擾。本屆香山論壇的主題是「共築和平、共享未來」。

另據路透社報導，出席香山論壇的一名烏克蘭前副外長查理（Oleksandr Chalyi ）表示，由於烏中關係的改善，下個月烏克蘭總統澤倫斯基可能會同中國領導人習近平舉行會晤。

（路透社等）

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