吃狗肉禁令生效前 韓國為食用狗行業提供賠償

韓國政府本周宣佈，2027年狗肉禁令正式生效之前，從事狗肉行業的農民和工人將獲得適當補償。不過，政府的這一舉措卻同時招致食用狗養殖戶和動物保護者的不滿。

（德國之聲中文網）今年一月，韓國議會通過立法案，三年過渡期結束之後，將在2027年全面禁止出於食用目的而宰殺、養殖和銷售狗肉，違反者將面臨兩到三年的監禁。

韓國農業部本周四宣佈，從事食用狗飼養的農戶如果願意提前關閉養殖場，將獲得每隻狗170至450美元的補償。一般認為，肉狗養殖者很有可能會拒絕政府的這一提議，因為他們此前提出的要求是每隻狗政府需要補償1505美元。肉狗飼養者表示，政府的禁令是對民眾自由權利的限制，也給養殖者的生計造成了困難。肉狗養殖者聯合會周二發布的一份聲明中，要求政府推遲執行禁令，並出台恰當的賠償計劃。

韓國動物保護者呼籲禁食狗肉。 圖片來源： Ahn Young-joon/dpa/AP/picture alliance

韓國的反對吃狗肉運動也得到了第一夫人金建希的鼎力支持，她曾多次公開表示應當禁食狗肉。也正因為如此，養殖戶發起的抗議集會中，金建希往往是攻擊和謾罵的頭號人物。民調顯示，儘管大多數韓國人並不吃狗肉，也支持發布狗肉禁令，但仍有大約三分之一的受訪者反對實施此項禁令。

反虐待動物組織「國際人道協會」韓國負責人李尚昆（音）表示：「韓國宣佈狗肉禁令是一個里程碑式的歷史事件，將永遠終結我們國家吃狗肉的歷史。」但李尚昆同時也表示，他的組織對政府提出的補償計劃表示失望，因為該計劃將依照養殖肉狗的數量提供補償，「為了獲取政府更多的補償，養殖戶會增加養狗的數量，這樣就會有更多幼狗忍受痛苦。」

食用狗肉在朝鮮半島有數百年的歷史。此外，中國、越南、印度尼西亞以及一些非洲國家也有食用狗肉的傳統。但作為文化及經濟大國，韓國人吃狗肉的問題引起了更多的關注。此外，韓國也是唯一一個擁有食用狗飼養工業的國家。

韓國農業部副部長朴寶蘇（音）對媒體表示，政府調研得出的數據顯示，目前韓國境內共有46.6萬只食用狗，而政府的目的是在禁令生效之前，就讓養殖戶自願放棄飼養食用狗。禁令生效之後，對剩餘的食用狗不會實施宰殺，而是會開放收養，或送往寄養機構。

來自韓國農業部的訊息顯示，地方有關當局在努力減少食用狗飼養農場和專用屠宰場數量的過程中，也為食用狗屠宰人員提供了補償，並為他們改行提供低息貸款。韓國農業部還表示，從事食用狗交易和餐飲業的從業者也會得到經濟補償，並在他們尋找新的就業機會時提供幫助。

（美聯社）

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