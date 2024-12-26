台總統府首度「桌上推演」預防兩岸衝突

為預防台海戰爭、天災等極端情境，台灣總統府周四舉行了沙盤推演，模擬在危急時刻政府各單位的應對措施。

（德國之聲中文網）台灣總統府周四（12月26日）召開「全社會防衛韌性委員會第二次委員會議」，並舉行了總統府內首次「桌上推演」。據台灣媒體報導，此為時3小時的「桌上推演」由台灣副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮等人帶領，19個中央部會、16個地方局處及民間團體參與。

人力、聯繫不足

台灣總統賴清德在會議上表示，本次推演是為了落實上一次的會議結論，以驗收政府各單位面對極端情境的應對準備。對於透過推演發現內政部人力不足、各單位聯繫有待強化等問題，賴清德稱發現不足是一件好事。他指出，無論是面對天災還是威權擴張野心的威脅，相信只要政府和全體社會「有準備，就能應對」。

賴清德提到，委員會在決策時考慮到「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」以及「資通、運輸及金融網路安全」等五大主軸。他說，此次以「有想定、無腳本」方式，參與部門臨機應變、面對問題來提出對策，也更加貼近危機真實發生時的狀況。

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著重灰色地帶行動與衝突邊緣

國安會副秘書長林飛帆則稱，推演模擬了如何應對「高強度灰色地帶行動」以及「瀕臨衝突狀態」兩種情境，檢驗政府相關機制整合，如何維持政府持續運作、維持社會民生核心功能，以及必要時支援整體社會防衛。所謂「高強度灰色地帶行動」包括中國擴大軍演、資訊戰與認知戰等。

在會議上，賴清德還宣佈自明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，也將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，加強非軍事部門的防護機制。他指出，如此一來，與軍方的漢光演習有所區隔，能夠「以不依賴國軍支援的方式，而又能相互支援呼應」。

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（綜合報導）

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