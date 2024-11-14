台積電美國廠員工集體訴訟 指控偏袒亞裔員工

超過十名在台積電美國工廠工作的員工集體控告台積電，指控其對非亞洲籍員工存在歧視。台積電發表聲明回應表示，公司「堅信多元化人力的價值」。

（德國之聲中文網）超過十名在台積電美國工廠工作的員工集體控告該公司，指控其對非亞洲籍員工存在歧視。

訴狀指控這家全球最大的晶片代工製造商在招聘、解僱和工作標準上偏袒亞洲員工。此訴訟最早於8月提出，上周重新以集體訴訟的形式遞交，共有13位原告。

原告指出，台積電經常讓非台灣或中國籍員工處於「充滿敵意工作環境，常見語言暴力、心理操縱、孤立和羞辱」，這些情況常常導致這些員工被迫辭職。

這13名原告包括來自美國、墨西哥、奈及利亞、歐洲和韓國的員工，他們要求賠償，以糾正台積電的歧視行為。

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台積電對此訴訟不予置評，但在周四的聲明中表示，公司「堅信多元化人力的價值」。

這項訴訟最早由台積電的招聘經理Deborah Howington在8月提出，指控公司在招聘和解僱決策上偏向亞洲人，尤其是台灣籍員工。

訴訟指出，非亞洲員工「經常被排除在業務討論之外，因為會議經常用中文進行，商業文件也經常以中文書寫」。

台積電在聲明中強調：「我們在招聘和晉升時不考慮性別、宗教、種族、國籍或政治立場，因為我們尊重差異，並相信平等的就業機會能增強我們的競爭力。」

台積電在生成式AI革命中處於領先地位，生產全球最先進的微晶片，供矽谷製造產品。該公司獲得數十億美元的美國資金，並同意在亞利桑那州設立三座工廠。

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