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頭條新聞
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程
2024年4月24日
2024年4月24日
美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
4月23日，台灣憲法法庭就死刑是否違憲展開言詞辯論。法庭上12位大法官的裁決，將成為台灣未來死刑存廢的關鍵。民調顯示，將近八成民眾不讚成廢死，台灣人怎麼看這次的死刑釋憲？他們認為，沒有 死刑的台灣會是什麼樣子？
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
07:33 分鐘
台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實
台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實
台灣憲法法庭23日首次針對死刑是否違憲展開辯論，3到5個月內會宣示結果，可能依循同婚釋憲，帶來重大司法變革。此案由人權團體及律師為37名待決死囚提出，引起各界高度關注和辯論。台灣準備好廢除死刑了嗎？
人權
2024年4月23日
2024年4月23日
「馬習二會」週三下午在北京登場
「馬習二會」週三下午在北京登場
繼2015年的新加坡「馬習會」之後，台灣前總統馬英九與中國國家主席習近平時隔9年再度會面。之前台媒消息稱，有些記者收到通知在10日做2次核酸檢測，並於下午在北京人民大會堂集合採訪。
政治
2024年4月10日
2024年4月10日
台灣強震後救援持續 外界評防震有成
台灣強震後救援持續 外界評防震有成
台灣在發生25年來最大規模強震後，4日仍持續積極救援，目前仍有超過百人受困。即便救援受阻、部分地區未收到地震警報，但多位美國學者對台灣的抗震及災後應變能力表達高度認可。原因是什麼？
自然與環境
2024年4月4日
2024年4月4日
裡外難做人！ 樂隊「回春丹」稱「中國台灣」惹風波
裡外難做人！ 樂隊「回春丹」稱「中國台灣」惹風波
大陸搖滾樂團「回春丹」首次赴台開唱，行前在社媒上發文「從廣西到中國台灣」而惹怒台灣網友，在台北的演唱會也引來大批民眾舉旗抗議，隨後的演出也遭砍。而樂隊急刪IG貼文的舉動並未止血，反而招致大陸網民嗆聲。
文化
2024年4月3日
2024年4月3日
解放軍演習靶場疑仿台北總統府附近街區
解放軍演習靶場疑仿台北總統府附近街區
本周早些時候，中國疑似在內蒙古模擬台灣總統府周邊景物的圖片在社群網站上流傳，引發包括美國媒體在內的廣泛關注。台灣國防部也就此作出回應。
政治
2024年3月29日
2024年3月29日
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焦點話題
《基本法》第23條上路，台灣人還想去香港嗎？
香港《基本法》第23條在3月23日正式生效，對於來自各界的批評，港府多次強調市民毋須擔心。DW在台北街頭詢問不同世代的台灣人：如今的香港對他們是否還有吸引力？對於香港的今昔光景又怎麼想？
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
05:27 分鐘
台灣年輕人怎麼看美國推TikTok禁令？
美國試圖立法要求TikTok跟字節跳動分家，否則將全面禁用，被中國批評是在「任意打壓別國的優秀企業」。台灣有大約520萬位TikTok用戶，其中多數都是不到30歲的國高中、大學生，他們平常都在看什麼內容？會擔心TikTok在台灣被禁嗎？
政治
2024年3月22日
2024年3月22日
03:51 分鐘
台灣太陽花學運十週年 林飛帆首度重返議場
想到台灣太陽花學運，第一個出現在腦海的畫面是什麼？這場撼動台灣社會的運動已經過去十年了。這十年間，學運領袖林飛帆從在街頭衝撞的青年，到走入體制的政治幕僚。DW與林飛帆一起重返立院議場，聽聽他為何做出這樣的決定？他在這十年經歷了哪些掙扎？此刻他是如何看待這場運動與自己？
政治
2024年3月16日
2024年3月16日
08:12 分鐘
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觀點評論
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
評論
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？
評論
政治
2024年4月14日
2024年4月14日
客座評論：「功成」的習近平與「名就」的馬英九
詹威克
評論
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
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